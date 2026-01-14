ДомойАвтоновости сегодняОдин из редчайших «Гелендвагенов» на планете продают за баснословные деньги

Один из редчайших «Гелендвагенов» на планете продают за баснословные деньги

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения

На торги выставлен очень редкий Mercedes-Benz G63 AMG 6X6 Brabus B63S-700

DSC00358 59362 scaled 1

У мирового хита «Гелендваген», созданного компанией Mercedes-Benz, существует немало различных лимитированных версий. Но одна из них способна дать фору остальным из-за своей эксклюзивности и цены. 

Речь идет о модификации G63 AMG 6X6 Brabus B63S-700, которая существует в количестве всего 100 экземпляров. Такие машины выпускались в период с 2013 по 2015 годы. В их основе лежит военный G-Wagen, который первоначально был разработан для австралийской армии. 

DSC00356 59345 scaled 1
Mercedes-Benz G63 AMG 6X6 Brabus B63S-700

Помимо редкости, компоновка пикапа с колесной формулой 6×6 обеспечивает ему невероятные возможности на бездорожье.

Машина приводится в движение за счет 5,5-литрового бензинового мотора V8 с двумя турбонагнетателями от фирмы Brabus в комплектации G700. Выходная мощность двигателя оценивается в 700 лошадиных сил, что на 164 л.с. выше, чем в базовой конфигурации. 

DSC00353 59321 scaled 1

Все шесть колес получают крутящий момент, распределенный по схеме 30x40x30 через 7-скоростную автоматическую коробку передач, созданную инженерами AMG.

Внутри пикапу досталась эксклюзивная отделка из красной стеганой кожи и множество роскошных опций.

DSC00339 59216 scaled 1

Пробег машины составляет 22 тысячи 500 километров. Изначально она эксплуатировалась в Дубае (ОАЭ), а затем была экспортирована в Саудовскую Аравию. Сейчас редкий внедорожный пикап G-Class продают в США.

На момент написания этой статьи стоимость автомобиля составляет 606 тысяч долларов (47 миллионов 500 тысяч рублей). Торги завершатся через 3 дня. И к тому времени финальная цена машины наверняка окажется еще выше. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Bring a Trailer

Читайте также:

Последние новости:

Популярный японский кроссовер проехал за 7 лет полмиллиона...

Toyota готовит маленькую «зажигалку» за небольшие деньги

Новейший гиперкар Bugatti тестируют в чуждой для него...

Mitsubishi готовит новый «внедорожный» Outlander 

Hyundai Bayon скоро изменится до неузнаваемости и появится...

В России начали продавать самый надежный гибридный кроссовер...

Новый Lexus NX удивит большей агрессией и напором

Известный минивэн Nissan обновился и получил необычную кемпер-версию

Новый Mercedes-Benz E-Class показался в реалистичном обличии

Хардкорный шестиколесный грузовик «Урал Next» стал уютным автодомом...

Популярный универсал Subaru вот-вот предстанет в совершенно новом...

В Россию завезли новый японский хэтчбек, которому почти...

Альтернативный Toyota RAV4 от Suzuki сменит поколение уже...

Новый Mitsubishi Pajero Mini бросит перчатку Suzuki Jimny,...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+