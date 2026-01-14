ДомойАвтоновости сегодняMitsubishi готовит новый «внедорожный» Outlander 

Mitsubishi готовит новый «внедорожный» Outlander 

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения

Популярный кроссовер Mitsubishi получит внедорожную версию с улучшенной подвеской и полным приводом

2025 Mitsubishi Outlander Trail Edition 5 copy large 1

Mitsubishi не так часто мелькает в новостях в последнее время со своими моделями, но в конце прошлого года стало известно, что компания подала заявку на регистрацию нового товарного знака. 

Предполагалось, что он предназначен ее кроссоверу Outlander, для которого инженеры японского автопроизводителя готовят новейшую «внедорожную» версию. 

В новом исполнении, которое должны назвать Diamond Trail Edition, «Аутлендер» обещает приобрести не только более брутальный внешний вид, но и модернизированную подвеску и дифференциал повышенного трения для системы полного привода, что улучшит его возможности на бездорожье.

260114 30613 1 jmpCN
Запатентованный товарный знако Diamond Trail Edition от Mitsubishi

Ранее у Outlander уже было похожее исполнение. Такие машины «звались» Trail Edition. Новый вариант Diamond Trail Edition обещает стать «топовой» версией в списке специальных модификаций этой модели.

Ожидается, что в новой «внедорожной» модификации «Аутлэндер» получит более высокие пружины подвески и перенастроенные амортизаторы. Кроме того, машине явно будет положен более производительный силовой агрегат, но его характеристики пока засекречены.

AsK0UB5NOOrOBTtap6mk
Официальный тизер особого Mitsubishi Outlander Diamond Trail Edition

Снаружи особый «внедорожный» Outlander обещает отличиться более брутальным дизайном кузова и уникальными элементами декора. Внутри кроссоверу достанется 12,3-дюймовая приборная панель, проекционный экран, акустическая система Yamaha и 3-зонный климат-контроль.

Дебют Mitsubishi Outlander Diamond Trail Edition намечен на 2026 год. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Mitsubishi

Читайте также:

Последние новости:

Популярный японский кроссовер проехал за 7 лет полмиллиона...

Один из редчайших «Гелендвагенов» на планете продают за...

Toyota готовит маленькую «зажигалку» за небольшие деньги

Новейший гиперкар Bugatti тестируют в чуждой для него...

Hyundai Bayon скоро изменится до неузнаваемости и появится...

В России начали продавать самый надежный гибридный кроссовер...

Новый Lexus NX удивит большей агрессией и напором

Известный минивэн Nissan обновился и получил необычную кемпер-версию

Новый Mercedes-Benz E-Class показался в реалистичном обличии

Хардкорный шестиколесный грузовик «Урал Next» стал уютным автодомом...

Популярный универсал Subaru вот-вот предстанет в совершенно новом...

В Россию завезли новый японский хэтчбек, которому почти...

Альтернативный Toyota RAV4 от Suzuki сменит поколение уже...

Новый Mitsubishi Pajero Mini бросит перчатку Suzuki Jimny,...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+