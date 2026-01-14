Mitsubishi готовит новый «внедорожный» Outlander 

Mitsubishi не так часто мелькает в новостях в последнее время со своими моделями, но в конце прошлого года стало известно, что компания подала заявку на регистрацию нового товарного знака.
Предполагалось, что он предназначен ее кроссоверу Outlander, для которого инженеры японского автопроизводителя готовят новейшую «внедорожную» версию.
В новом исполнении, которое должны назвать Diamond Trail Edition, «Аутлендер» обещает приобрести не только более брутальный внешний вид, но и модернизированную подвеску и дифференциал повышенного трения для системы полного привода, что улучшит его возможности на бездорожье.
Ранее у Outlander уже было похожее исполнение. Такие машины «звались» Trail Edition. Новый вариант Diamond Trail Edition обещает стать «топовой» версией в списке специальных модификаций этой модели.
Ожидается, что в новой «внедорожной» модификации «Аутлэндер» получит более высокие пружины подвески и перенастроенные амортизаторы. Кроме того, машине явно будет положен более производительный силовой агрегат, но его характеристики пока засекречены.
Снаружи особый «внедорожный» Outlander обещает отличиться более брутальным дизайном кузова и уникальными элементами декора. Внутри кроссоверу достанется 12,3-дюймовая приборная панель, проекционный экран, акустическая система Yamaha и 3-зонный климат-контроль.
Дебют Mitsubishi Outlander Diamond Trail Edition намечен на 2026 год.