Mitsubishi готовит новый «внедорожный» Outlander 

Mitsubishi не так часто мелькает в новостях в последнее время со своими моделями, но в конце прошлого года стало известно, что компания подала заявку на регистрацию нового товарного знака.

Предполагалось, что он предназначен ее кроссоверу Outlander, для которого инженеры японского автопроизводителя готовят новейшую «внедорожную» версию.

В новом исполнении, которое должны назвать Diamond Trail Edition, «Аутлендер» обещает приобрести не только более брутальный внешний вид, но и модернизированную подвеску и дифференциал повышенного трения для системы полного привода, что улучшит его возможности на бездорожье.

Запатентованный товарный знако Diamond Trail Edition от Mitsubishi

Ранее у Outlander уже было похожее исполнение. Такие машины «звались» Trail Edition. Новый вариант Diamond Trail Edition обещает стать «топовой» версией в списке специальных модификаций этой модели.

Ожидается, что в новой «внедорожной» модификации «Аутлэндер» получит более высокие пружины подвески и перенастроенные амортизаторы. Кроме того, машине явно будет положен более производительный силовой агрегат, но его характеристики пока засекречены.

Официальный тизер особого Mitsubishi Outlander Diamond Trail Edition

Снаружи особый «внедорожный» Outlander обещает отличиться более брутальным дизайном кузова и уникальными элементами декора. Внутри кроссоверу достанется 12,3-дюймовая приборная панель, проекционный экран, акустическая система Yamaha и 3-зонный климат-контроль.

Дебют Mitsubishi Outlander Diamond Trail Edition намечен на 2026 год.