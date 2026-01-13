Новый Mercedes-Benz E-Class показался в реалистичном обличии

Актуальная генерация премиального седана Mercedes-Benz E-Class (W214) была представлена весной 2023 года. Машина поменяла внешность и техническую сторону. А теперь ей предстоит пройти через полноценный рестайлинг, намеченный на 2027 год.

Какие визуальные перемены ждут «Ешку» с обновлением накануне предположила студия-дизайна «Digimods Design», выложившая на своем одноименном «YouTube-канале» первые спекулятивные рендеры реформенного E-Class W214.

Рестайлинговый Mercedes-Benz E-Class (W214) – рендер

Судя по получившимся изображениям, переднюю часть нового E-Class могут перелицевать практически до неузнаваемости. Машине достанутся другие, более узкие фары с «начинкой» в виде светодиодных трехлучевых звезд.

Между головной оптикой расположится хромированная, либо LED-перемычка, решетка радиатора поменяет форму и обзаведется горизонтальными пунктирными линиями, а воздуховоды в бампере приобретут аэродинамические крылья.

Рестайлинговый Mercedes-Benz E-Class (W214) – рендер

Что касается кормы, то в этой части кузова реформенный «Е-Класс» может приобрести помимо нового бампера еще и совершенно другой блок задних фонарей, выполненных в форме одной большой кириллической буквы «П».

Боковины кузова модернизированного штутгартского седана, скорее всего, останутся прежними, за исключением нового дизайна колесных дисков.

По механической стороне рестайлинговой «Ешки» сейчас ничего неизвестно. Актуальный E-Class W214 сейчас продают как с бензиновыми и дизельными «шестерками», так и с подключаемой гибридной системой на базе тяжелотопливного ДВС. В версии AMG машина комплектуется классической бензиново-электрической силовой установкой.