Ford показал юбилейную версию своего легендарного автодома

В 2026 году кемперу Ford Nugget исполняется сорок лет. С 1986 года этот компактный автодом прочно занимал свою нишу, находясь примерно посередине между простым минивэном и домом на колесах.

Кемпер выделялся наличием всего, что необходимо, в компактном кузове, за что его всегда ценили покупатели.

Ford Nugget первого поколения

Особый вариант Nugget в честь 40-летия этой модели выделяется наличием современной подъемной крыши, в которой организовано несколько спальных мест.

Все остальное кроме сна время разработчики машины предлагают проводить снизу, внутри автомобиля, где установлена компактная кухня с раковиной и выдвижными ящиками, а также встроенный туалет и даже небольшой гардероб.

Жилой отсек юбилейного Ford Nugget

О том, что это юбилейная модификация Nugget, говорят специальные эмблемы на боковой панели, шкафу и выключателях света.

Технически машина ничем не отличается от обычных версий этого кемпера. Автодом основывается на базовой удлиненной версии минивэна Transit L2 и оснащается хорошо известным многим владельцам этой модели 2-литровым дизельным мотором EcoBlue, развивающим 170 лошадиных сил мощности. Ассистирует ДВС автоматическая коробка передач.

Спецверсия Ford Nugget уже доступна для заказа в Европе, но первые покупатели получат свои автодома только весной. Цена таких кемперов составляет 89 тысяч 646 евро (примерно 8,2-миллиона рублей по нынешнему курсу).