Выяснилось, сколько бензина ест новый Toyota RAV4 на каждые 100 км

В прошлом году Toyota представила новое поколение кроссовера RAV4. Машина постепенно выходит на свои основные рынки сбыта, где различные местные организации проводят ее испытания.

Одной из них недавно стало Управление энергетики в Тайване, которое занимается оценкой реального расхода топлива автомобилей, поступающих в продажу на местном рынке. Согласно результатам тестов, RAV4 показал себя как очень экономичный кроссовер с рейтингом энергоэффективности 1-го уровня.

Напомним, в шестом поколении «РАВ4» использует под капотом 2,5-литровый бензиновый мотор, работающий в составе гибридной силовой установки.

Toyota RAV4 2026

По подсчетам экспертов, в версии с передним приводом расход топлива этой модели в городском цикле составляет 4,3-литра на 100 км, а в загородном режиме езды – 3,4-литра на 100 км. Средний расход – 4,2-литра на 100 километров.

Полноприводные кроссоверы потребляют чуть больше горючего. В городе расход составляет 5,2-литра на 100 км, а на шоссе – 4,4-литра. Средний расход равен 4,9-литрам на 100 км.

Интерьер Toyota RAV4 2026

Новый Toyota RAV4 сейчас продают сразу в четырех комплектациях: Luxury, Prestige, Prestige+ и Flagship, а также двух спецверсиях Adventure и GR Sport, предложенных исключительно с полным приводом и выдающих до 239 лошадиных сил мощности.

В зависимости от рынка сбыта предлагать новый RAV4 будут не только в версии с гибридным силовым агрегатом, реальный расход топлива которого стал известен накануне, но и с простыми бензиновыми ДВС на 2- и 2,5-литра. Испытания с ними на экономичность в реальных условиях пока не проводились.