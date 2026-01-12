Корейский премиум-седан, конкурирующий с Audi, BMW и Mercedes, рвется в новое поколение

Седан Genesis G70 дебютировал в уже кажущимся очень далеким 2017 году. Товарный автомобиль был построен на основе концепт-кара New York, представленного годом ранее на автосалоне в Нью-Йорке (США).

В 2020-м году «семидесятка» прошла через обновление, а в 2023-м преобразилась вновь, причем достаточно серьезно, обзаведясь новым двигателем, перелицованным интерьером и расширенным оснащением.

Информации о том, когда G70 сменит поколение, пока нет. Но, вероятно, эта трансформация произойдет в ближайшее время. По каким канонам она будет реализована на днях пофантазировали дизайнеры южнокорейской студии «NYMammoth».

Genesis G70 нового поколения (рендер)

Цифровые художники опубликовали серию рендеров новой генерации Genesis G70, судя по которым эту модель премиального суббренда Hyundai ждут серьезные внешние перемены в сравнении с предшественницей.

Машине на рендерах достались новые фары, которые, как и раньше, выполнены в двух уровнях, но при этом выглядят более узкими и обладают другой «начинкой».

Genesis G70 нового поколения (рендер)

Новая решетка радиатора G-Matrix с двойной сеткой, другие «поворотники», более крупные и агрессивные вентиляционные отверстия в крыльях, а также другие, более спортивные бамперы и иные фонари дополнили общую картину.

Серьезные изменения почти наверняка ждут техническую часть 4-дверки, но о том какие они будут пока нет никаких сведений.

Актуальные Genesis G70 продаются в Корее с 2,5-литровым бензиновым турбомотором и 3,3-литровым «наддувным» бензиновым двигателем. Цены на них начинаются от 46 миллионов 330 тысяч вон (примерно 2,5-миллиона рублей).

Сама Hyundai называет эту модель конкурентом BMW 3-Series, Mercedes C-Class и Audi A4.