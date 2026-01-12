ДомойАвтоновости сегодняКорейский премиум-седан, конкурирующий с Audi, BMW и Mercedes, рвется в новое поколение

Корейский премиум-седан, конкурирующий с Audi, BMW и Mercedes, рвется в новое поколение

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения

Опубликованы спекулятивные рендеры нового поколения Genesis G70

제네시스 G70그동안 비율은 좋은데 얼굴이 아쉽다는 말 많이 들었습니다. 이

Седан Genesis G70 дебютировал в уже кажущимся очень далеким 2017 году. Товарный автомобиль был построен на основе концепт-кара New York, представленного годом ранее на автосалоне в Нью-Йорке (США).

В 2020-м году «семидесятка» прошла через обновление, а в 2023-м преобразилась вновь, причем достаточно серьезно, обзаведясь новым двигателем, перелицованным интерьером и расширенным оснащением.

Информации о том, когда G70 сменит поколение, пока нет. Но, вероятно, эта трансформация произойдет в ближайшее время. По каким канонам она будет реализована на днях пофантазировали дизайнеры южнокорейской студии «NYMammoth».

제네시스 G70그동안 비율은 좋은데 얼굴이 아쉽다는 말 많이 들었습니다. 1
Genesis G70 нового поколения (рендер)

Цифровые художники опубликовали серию рендеров новой генерации Genesis G70, судя по которым эту модель премиального суббренда Hyundai ждут серьезные внешние перемены в сравнении с предшественницей.

Машине на рендерах достались новые фары, которые, как и раньше, выполнены в двух уровнях, но при этом выглядят более узкими и обладают другой «начинкой».

제네시스 G70그동안 비율은 좋은데 얼굴이 아쉽다는 말 많이 들었습니다. 2
Genesis G70 нового поколения (рендер)

Новая решетка радиатора G-Matrix с двойной сеткой, другие «поворотники», более крупные и агрессивные вентиляционные отверстия в крыльях, а также другие, более спортивные бамперы и иные фонари дополнили общую картину.

Серьезные изменения почти наверняка ждут техническую часть 4-дверки, но о том какие они будут пока нет никаких сведений.

Актуальные Genesis G70 продаются в Корее с 2,5-литровым бензиновым турбомотором и 3,3-литровым «наддувным» бензиновым двигателем. Цены на них начинаются от 46 миллионов 330 тысяч вон (примерно 2,5-миллиона рублей).

Сама Hyundai называет эту модель конкурентом BMW 3-Series, Mercedes C-Class и Audi A4.

Фото:NYMammoth

