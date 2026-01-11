ДомойАвтоновости сегодняНовый кемпер с надувной крышей готов штурмовать Европу

Новый кемпер с надувной крышей готов штурмовать Европу

Текст: Алиса Шашкова
Представлен новый автодом для ЕС с необычным жилым отсеком

Порой хватает лишь одной детали, чтобы полностью преобразить автодом. В случае с компанией «Rhön Camp», придумавшей модель Ultimate, этой деталью является складная крыша, которая превращается в надувную систему.

В основе кемпера, который вот-вот начнут продавать в Европе, лежит либо новый Volkswagen Transporter, либо Ford Tourneo Custom. Оба минивэна комплектуются в «базе» дизельным мотором на 150 лошадиных сил и автоматической коробкой передач, поэтому технически являются практически идентичными друг другу.

Покупатель нового кемпера Ultimate может расчитывать на то, что без доплаты его автодом будет переднеприводным. Систему полного привода можно будет заказать только в качестве опции.

Новый кемпер Ultimate от Rhön Camp

Главной изюминкой этого проекта является его выдвижная крыша, заменяющая традиционную подъемную крышу особенной надувной конструкцией. 

Аналогов таких автодомов в этом классе практически не существует. В закрытом состоянии высота кемпера чуть ниже максимального требования для подземных паркингов (примерно 2,1-метра), В открытом состоянии этот показатель увеличивается до 2,3-метров. 

Жилое пространство организовывается с помощью встроенного компрессора. После открытия крышки она автоматически надувается, а два складных амортизатора удерживают её вес. Процесс занимает всего пару минут.

Внутри можно рассчитывать на спальное место размерами 2 x 1,4-метра. Дополнительная внутренняя хлопчатобумажная палатка улучшает теплоизоляцию и микроклимат во время сна.

Основное пространство для жизни сосредоточено в кузове минивэна, где установлена индукционная плита с выходной мощностью до 2300 В, которая питается от литиевой батареи емкостью 200 Ач и инвертора мощностью примерно 3 кВт. Аккумулятор заряжается от выдвижных солнечных панелей. 

Помимо кухни внутри можно найти раковину и 40-литровый холодильник с морозильной камерой, а также два сдвижных съемных сиденья, столик, стулья и шкафы для хранения. 

С выходом в продажу в Европе цены на новый кемпер Ultimate будут варьироваться от 90 до 100 тысяч евро в зависимости от выбранных опций (8,3 – 9,2-миллиона рублей).

Фото:Rhön Camp

