Минивэн-хит от Honda трансформировался в комфортабельную спальню на колесах

9 января в Японии открылся Токийский автосалон, на котором помимо множества тюнинг-проектов были представлены интересные кемперы. Одной из главных изюминок этой выставке в сегменте автодомов оказался уже ранее светившийся в интернете дом на колесах компактных размеров от компании Rocky2, получивший название Step WGN MV.

Кемпер создавался на базе популярного 7-местного минивэна Honda и выделятся модернизированным салоном, превращенным в компактную комнату на колесах.

Базовый кемпер Honda Step WGN MV

В основе конкретно этого автодома лежит базовая версия Honda Step WGN Air. Аббревиатура MV, доставшаяся его кемпер-модификации, означает Mountain Village («Горная деревня»).

«Фишкой» этого проекта является его интерьер. Оригинальный 3-рядный 7-местный салон был переделан в 5-местный, который научили трансформироваться в уютную комнату для отдыха.

В оснащение жилого отсека входят диваны, расположенные лицом друг к другу, и обеденный стол, которые в сложенном виде превращаются в одну удобную двухспальную кровать 2100 на 1250 мм.

Боковины кемпера оборудованы двумя вместительными полками, а за дополнительную плату можно приобрести кондиционер, способный работать даже при выключенном двигателе от вспомогательного аккумуляторного блока.

При желании владелец может заказать дополнительные внедорожные атрибуты, в том числе бамперы с износостойким покрытием и внедорожные покрышки Toyo Open Country A/T.

Базовая цена этого кемпера раскрыта. В Японии за него будут просить от 4 миллионов 620 тысяч иен (2,3-миллиона рублей).