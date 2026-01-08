ДомойАвтоновости сегодняВторое поколение Lexus UX показано на первых изображениях

Второе поколение Lexus UX показано на первых изображениях

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения

Опубликованы рендеры новой генерации одного из самых доступных кроссоверов Lexus

260108 30551 20 3sAMc 1

Маленький кроссовер Lexus UX появился на свет в 2018 году, обновившись в 2022-м. Спустя год машине досталась гибридная версия с литерой «h», а сейчас готовится к дебюту второе поколение этой модели. 

По информации японских СМИ, новый Lexus UX будет разработан на новейшей платформе увеличенного размера, а также получит пересмотренный дизайн.

Построенный на новой «тележке» кроссовер обещает увеличиться в габаритах. Длина машины может составить 4505 мм, ширина – 1840 мм, высота – 1590 мм. Расстояние между осями будет равно 2690 мм. За счет прибавки в размерах для пассажиров второго ряда откроется больше свободного пространства. 

Ожидается, что кроссовер приобретет более агрессивную внешность, а стиль его решетки радиатора будет повторять дизайн старших моделей NX и RX. 

33 1 2
Рендер второго поколения Lexus UX

Заостренные фары машины будут направлены вверх, а снизу расположится крупный воздухозаборник и новый бампер.

Боковой профиль кроссовера, вероятно, будет отличаться более сложными линиями, генерирующими внешности нового UX более спортивный вид, а задняя часть сохранит прежнюю цельную конструкцию фонарей, которая сменит форму и «начинку». 

В интерьере реформенного Lexus UX ожидается появление обновленной передней панели с полностью цифровой 12,3-дюймовой комбинацией приборов и 12,3-дюймовым сенсорным экраном. 

В подкапотном пространстве машины, по слухам, расположится недавно разработанный «Тойотой» 1,5-литровый двигатель, работающий в составе гибридной системы HEV и PHEV. Совокупная максимальная мощность тандема ДВС и электромотора в «топовых» версиях может составить от 220 до 320 лошадиных сил. 

Премьера нового Lexus UX должна состояться уже в этом году. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Motor-Fan

Читайте также:

Последние новости:

Внедорожник «ГАЗ Садко Next 4×4» превратился в мини-квартиру...

Camry-конкурент от Hyundai может удивить дизайном «под старину»

Сразу 4 кроссовера Hyundai вошли в список лучших...

Китайский бестселлер Tank 300 превратили в еще более...

Новый Jeep Renegade бросит перчатку Renault Duster

На что жалуются владельцы Haval Jolion – раскрыты...

Легендарный Volkswagen Passat CC возвращается с более спортивным...

Альтернативный Renault Duster 3 поколения преодолел более 1...

Новый Subaru Levorg удивит агрессивным видом и характером

Банный комплекс на колесах – представлен прицеп с...

Новый «странный» 3-колесный электрокар Lean3 готовится к премьере

Бюджетный седан Mitsubishi для Азии готовится к мини-рестайлингу

Шансы на появление нового Mitsubishi Pajero Mini растут

В аэропорту крупного американского города наткнулись на коллекцию...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+