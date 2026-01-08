Второе поколение Lexus UX показано на первых изображениях

Маленький кроссовер Lexus UX появился на свет в 2018 году, обновившись в 2022-м. Спустя год машине досталась гибридная версия с литерой «h», а сейчас готовится к дебюту второе поколение этой модели.

По информации японских СМИ, новый Lexus UX будет разработан на новейшей платформе увеличенного размера, а также получит пересмотренный дизайн.

Построенный на новой «тележке» кроссовер обещает увеличиться в габаритах. Длина машины может составить 4505 мм, ширина – 1840 мм, высота – 1590 мм. Расстояние между осями будет равно 2690 мм. За счет прибавки в размерах для пассажиров второго ряда откроется больше свободного пространства.

Ожидается, что кроссовер приобретет более агрессивную внешность, а стиль его решетки радиатора будет повторять дизайн старших моделей NX и RX.

Рендер второго поколения Lexus UX

Заостренные фары машины будут направлены вверх, а снизу расположится крупный воздухозаборник и новый бампер.

Боковой профиль кроссовера, вероятно, будет отличаться более сложными линиями, генерирующими внешности нового UX более спортивный вид, а задняя часть сохранит прежнюю цельную конструкцию фонарей, которая сменит форму и «начинку».

В интерьере реформенного Lexus UX ожидается появление обновленной передней панели с полностью цифровой 12,3-дюймовой комбинацией приборов и 12,3-дюймовым сенсорным экраном.

В подкапотном пространстве машины, по слухам, расположится недавно разработанный «Тойотой» 1,5-литровый двигатель, работающий в составе гибридной системы HEV и PHEV. Совокупная максимальная мощность тандема ДВС и электромотора в «топовых» версиях может составить от 220 до 320 лошадиных сил.

Премьера нового Lexus UX должна состояться уже в этом году.