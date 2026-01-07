Альтернативный Renault Duster 3 поколения преодолел более 1 миллиона км в рамках тестов

Несмотря на то, что на большинстве рынков новое, третье по счету поколение кроссовера Renault/Dacia Duster доступно уже несколько лет, в Индии только готовится запуск этой модели в продажу. В преддверии этого события местный офис «Рено» объявил о том, что провел тщательные испытания этого «паркетника».

В общей сложности «Дастер» преодолел свыше 1 миллиона км на трех континентах, где подвергался воздействию экстремальных температур от –23°C до 55°C. Утверждается, что машина успешно справилась со всеми тестами, а сама «Рено» гарантирует полную готовность этого кроссовера к различным сложным условиям эксплуатации.

Тизер нового Renault Duster для Индии

Как и глобальный Duster, третья генерация этого кроссовера для Индии будет основана на платформе CMF-B. Ожидается, что машина получит немного модернизированный дизайн с рядом изменений.

Передняя часть «паркетника» получит большую выразительность за счет новой решетки радиатора Y-образных фар и дневных ходовых огней, а также нового блока «противотуманок» и спортивного бампера с большими воздухозаборниками.

Сзади машине достанутся схожие с передней оптикой блоки Y-образных фонарей, а боковины обзаведутся 18-дюймыми колесами и массивными пластиковыми накладками.

Renault Duster 3 поколения

Внутри индийский «Дастер» третьего поколения повторит глобальную модель. В список его оснащения войдут: 10,1-дюймовый дисплей мультимедийной системы, 7-дюймовый экран цифровой комбинации приборов, беспроводная зарядная панель, панорамная крыша и многое другое.

Продавать реформенный кроссовер на новом для него рынке будут с 1,3-литровым бензиновым турбомотором и 1,2-литровой мягко-гибридной силовой установкой. Список трансмиссий включит в себя МКПП или «автомат», а система полного привода будет предложена в качестве опции и только для «топовых» комплектаций.

Премьеру нового «Дастер» для Индии ждут 26 января 2026 года.