Банный комплекс на колесах – представлен прицеп с сауной и хамамом за 13,7 млн рублей

Спрос на дома на колесах в последнее время вырос во всем мире. И Россия здесь не исключение. Развитие этого направления в активном отдыхе привело к тому, что его начали расширять необычными опциями.

К примеру, недавно одна из крупных российских компаний, специализирующейся на автодомах, представила многофункциональный прицеп, который можно использовать как сауну и хамам на колесах.

Внутри прицепа, установленного на внедорожное шасси, которое можно использовать в связке с домом на колесах в составе комфортного автопоезда, предусмотрена просторная гостиная зона с П-образным диваном и большим столом. При желании их можно трансформировать в 2 полноценных спальных места.

Есть телевизор на 32-дюйма и пространство для хранения вещей.

Но «изюминкой» 6,8-метрового прицепа является даже не все это, а наличие внутри аналога банного комплекса на колесах, а если быть точнее вместительной сауны и хамама.

Комфортному отдыху поспособствует собственный санузел с туалетом и душевой кабиной.

За электричество внутри отвечают два аккумулятора на 12 V, инвертор, энергоблок и солнечные панели на крыше.

Водоснабжение осуществляется из 550-литрового бака для чистой воды через диафрагменный насос и электрический накопительный водонагреватель Thetmex. Установлен 70-литровый бак для сточных вод.

Температура внутри поддерживается дизельным отопителем на 4 кВт и напольным кондиционером Dometic Freshwell 3000.

Стоимость банного комплекса на колесах составляет 13 миллионов 603 тысячи рублей за версию с шасси или 10 миллионов 616 тысяч рублей за сам модуль.