Бюджетный седан Mitsubishi для Азии готовится к мини-рестайлингу

Mitsubishi Mirage является одним из самых доступных седанов на рынке Юго-Восточной Азии. Машина пользуется среди покупателей стран этого региона высоким спросом и сейчас готовится к небольшому рестайлингу, анонсированному в Таиланде.

Накануне местный офис Mitsubishi опубликовал первое тизерное изображение «свежего» Mirage, дополнив его сообщением «MinorChange 2026» (или «Небольшое изменение»).

Ожидается, что с обновлением «Мираж» приобретет общий силуэт, роднящий его с классическим Lancer, а также продолжит создавать проблемы на рынке своему конкуренту Toyota Vios.

Тизер обновленного седана Mitsubishi Mirage

От реформенного Mutsubishi Mirage ждут появления обновленного дизайна с более низким и агрессивным профилем. Машине должна достаться новая решетка радиатора и более узкие фары, что станет отходом от нынешнего стиля Dynamic Shield и должно привлечь более молодую аудиторию.

Габариты должны остаться без изменений: длина составит 4245 мм, ширина 1670 мм, а высота 1515 мм. Расстояние между осями будет равно 2550 мм, а объем багажного отделения достигнет 450 литров.

Интерьер обновленного седана Mitsugishi Mirage

Ожидается, с обновлением седан Mirage сохранит существующий 1,2-литровый атмосферный бензиновый мотор, агрегатированный 5-скоростной МКПП или вариатором.

Его максимальная мощность, как и прежде, будет составлять 80 лошадиных сил, а средний расход топлива окажется равен 6-литрам на 100 км.