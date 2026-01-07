ДомойАвтоновости сегодняБюджетный седан Mitsubishi для Азии готовится к мини-рестайлингу

Бюджетный седан Mitsubishi для Азии готовится к мини-рестайлингу

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения

В Таиланде анонсировали обновление недорогого седана Mitsubishi Mirage

222 1

Mitsubishi Mirage является одним из самых доступных седанов на рынке Юго-Восточной Азии. Машина пользуется среди покупателей стран этого региона высоким спросом и сейчас готовится к небольшому рестайлингу, анонсированному в Таиланде.

Накануне местный офис Mitsubishi опубликовал первое тизерное изображение «свежего» Mirage, дополнив его сообщением «MinorChange 2026» (или «Небольшое изменение»).

Ожидается, что с обновлением «Мираж» приобретет общий силуэт, роднящий его с классическим Lancer, а также продолжит создавать проблемы на рынке своему конкуренту Toyota Vios.

260107 30538 1 EnGPB 1
Тизер обновленного седана Mitsubishi Mirage

От реформенного Mutsubishi Mirage ждут появления обновленного дизайна с более низким и агрессивным профилем. Машине должна достаться новая решетка радиатора и более узкие фары, что станет отходом от нынешнего стиля Dynamic Shield и должно привлечь более молодую аудиторию.

Габариты должны остаться без изменений: длина составит 4245 мм, ширина 1670 мм, а высота 1515 мм. Расстояние между осями будет равно 2550 мм, а объем багажного отделения достигнет 450 литров.

260107 30538 2 jaSKw 1
Интерьер обновленного седана Mitsugishi Mirage

Ожидается, с обновлением седан Mirage сохранит существующий 1,2-литровый атмосферный бензиновый мотор, агрегатированный 5-скоростной МКПП или вариатором.

Его максимальная мощность, как и прежде, будет составлять 80 лошадиных сил, а средний расход топлива окажется равен 6-литрам на 100 км. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Mitsubishi

Читайте также:

Последние новости:

На что жалуются владельцы Haval Jolion – раскрыты...

Легендарный Volkswagen Passat CC возвращается с более спортивным...

Альтернативный Renault Duster 3 поколения преодолел более 1...

Новый Subaru Levorg удивит агрессивным видом и характером

Банный комплекс на колесах – представлен прицеп с...

Новый «странный» 3-колесный электрокар Lean3 готовится к премьере

Шансы на появление нового Mitsubishi Pajero Mini растут

В аэропорту крупного американского города наткнулись на коллекцию...

Бывший президент Венесуэлы обожал автомобили Toyota

Mitsubishi приближает к реальности возрождение любимого многими внедорожника

Легендарный внедорожный минивэн Mitsubishi и его мини-версия обростут...

Kia K5 готовится ко второму рестайлингу – изображения

Премиальный автодом мечты на базе MAN – апартаменты...

Известный немецкий рамный «проходимец» снова в России

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+