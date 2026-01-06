Mitsubishi приближает к реальности возрождение любимого многими внедорожника

Разговоры о том, что Mitsubishi близка к тому, чтобы представить некий новый внедорожник, ходят уже несколько лет. Но только сейчас этим слухам нашлось подтверждение.

Японский автопроизводитель опубликовал видеоролик в «YouTube», на кадрах из которого запечатлена загадочная машина.

Как ожидается, это и есть тот засекреченный внедорожник, о котором говорилось раньше. Более того, его имя, вероятно, будет звучать как Pajero/Montero.

Тизер нового загадочного внедорожника Mitsubishi

На это указывает множество подсказок в видеосюжете: от архивных кадров соревнования Mitsubishi Ralliart в Чемпионате мира по ралли до ралли-тура «Дакар» и событий нынешних дней. В конце него мелькнул гоночный Pajero, мчащийся по пустыне, а затем его место в кадре занял затемненный внедорожник, едущий по шоссе.

Предвестником этого автомобиля стал прошлогодний концепт-кар Elevance (изображение ниже), который обладал угловатыми пропорциями кузова, а также выделялся высоким дорожным просветом и брутальным и футуристичным оформлением передней части.

Концепт-кар Mitsubishi Elevance

Подробностей о том, чего ждать от механической стороны нового Pajero/Montero, пока нет. Ходят слухи, что машина разрабатывается в кооперации с Nissan, которая параллельно готовит соплатформенный внедорожник Xterra нового поколения.

Если эта информация найдет подтверждение, то под капотом новинки Mitsubishi может разместиться 3,8-литровый мотор V6 от Nissan Frontier, либо какой-то из подключаемых гибридный силовых агрегатов.

Презентация нового внедорожника «Митсубиши», по слухам, состоится до конца 2026 года.