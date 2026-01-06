ДомойАвтоновости сегодняПремиальный автодом мечты на базе MAN – апартаменты на колесах с финской...

Премиальный автодом мечты на базе MAN – апартаменты на колесах с финской сауной за 20 млн рублей

Текст: Алиса Шашкова
Представлен уникальный и роскошный дом на колесах, основанный на шасси MAN TGL

В России создали очередной интересный проект дома на колесах, построенного на базе грузовой модели. Его авторами являются специалисты фирмы «Волгатрейд», известные своими крутыми автодомами. 

Новая модель была построена специально для заказчика по его собственному проекту и опирается на подержанный MAN TGL.

Грузовик был переделан в просторные и роскошные апартаменты на колесах, которые предназначены для комфортной жизни в дальних путешествиях, заменяя полноценный номер в отеле. 

автодом man tgl

Жилая каюта включает в себя: просторную и уютную гостиную, оборудованную угловым диваном, столом и пневмокреслами, а также кухню с гарнитуром и откидной столешницей, раковиной плитой, холодильником, стиральной машиной и полным набором посуды.

Предусмотрен совмещенный санузел с туалетом и душем и даже настоящая финская сауна. 

В спальном отсеке установлена двухспальная кровать. Дополнительно организовано два спальных места в несколько уровней. 

автодом man tgl new

Питание электрических бытовых приборов осуществляется от трех батарей на 200 А/ч, которые заряжаются от солнечных панелей. 

Автономность автодома обеспечивается баком для чистой воды объемом 500-литров и 150-литровым баком для сточных вод. Дополнительно в автодоме предусмотрен бойлер, телевизор, акустическая система с сабвуфером и многое другое.

Стоимость проекта по желанию заказчика не называется, но, по слухам, он мог заплатить за этот уникальный дом на колесах порядка 20 миллионов рублей. 

Фото:Kung.ru

