В России разработали роскошный экспедиционный автодом на базе 8-колесного Mercedes

Кто не мечтает стать владельцем автодома и отправиться на нем в экспедицию в самые непроходимые участки страны, а может и планеты? Воплотить ее взялась российская компания «Волгатрейд», представившая собственный проект дома на колесах на базе грузовика Mercedes-Benz Arocs 8×8.

Но есть нюанс – обзавестись таким премиальным жилищем удастся только тем, у кого «завалялись» лишние 53 миллиона 300 тысяч рублей.

Новый автодом заявлен как технологичный и комфортный, разработанный для ценителей свободы и подуманного интерьера. Он способен эксплуатироваться даже в суровом климате и на бездорожье.

Жилой отсек проекта Mercedes Arocs №3 выделяется уютным интерьером с премиальной отделкой из натурального шпона. Внутри предусмотрено сразу 4 полноценных спальных места и дополнительная кровать, которую можно разложить с помощью электрического привода.

Основное пространство отдано просторной гостиной с диваном, обеденным столом и выдвижным телевизором. Есть 2-зонный кухонный блок с полным набором бытовой техники и даже шкаф для хранения вин.

Санузел с туалетом и душем автодома дополнительно оснащен функцией хамама, а в мастер-спальне стоит огромная кровать размера квин-сайз и реализован собственный гардероб.

В арсенал автодома также входит большое количество мест для хранения вещей и вспомогательное оборудование, в том числе стиральная машина, пылесос, утюг и гладильная доска.

Реализована система отопления и кондиционирования, что позволяет эксплуатировать дом на колесах в любых климатических точках. За работу электрических приборов отвечает три аккумулятора на 300 А/ч, инвертор на 5 кВт, генератор на 5,5 кВт и система автоматической зарядки от генератора шасси.

Водоснабжение внутри осуществляется от 950-литрового бака с чистой водой, проходящей через 30-литровый бойлер.

Стоимость такого продвинутого автодома на базе 8-колесного Mercedes составляет с учетом цены шасси 53 миллиона 300 тысяч рублей.