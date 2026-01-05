ДомойАвтоновости сегодняВ России разработали роскошный экспедиционный автодом на базе 8-колесного Mercedes

В России разработали роскошный экспедиционный автодом на базе 8-колесного Mercedes

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения

Представлен новый хардкорный дом на колесах за 53,3 миллиона рублей

DSC00052 HDR 1 1

Кто не мечтает стать владельцем автодома и отправиться на нем в экспедицию в самые непроходимые участки страны, а может и планеты? Воплотить ее взялась российская компания «Волгатрейд», представившая собственный проект дома на колесах на базе грузовика Mercedes-Benz Arocs 8×8.

Но есть нюанс – обзавестись таким премиальным жилищем удастся только тем, у кого «завалялись» лишние 53 миллиона 300 тысяч рублей.

Новый автодом заявлен как технологичный и комфортный, разработанный для ценителей свободы и подуманного интерьера. Он способен эксплуатироваться даже в суровом климате и на бездорожье.

автодом мерседес арокс 8x7 1

Жилой отсек проекта Mercedes Arocs №3 выделяется уютным интерьером с премиальной отделкой из натурального шпона. Внутри предусмотрено сразу 4 полноценных спальных места и дополнительная кровать, которую можно разложить с помощью электрического привода.

Основное пространство отдано просторной гостиной с диваном, обеденным столом и выдвижным телевизором. Есть 2-зонный кухонный блок с полным набором бытовой техники и даже шкаф для хранения вин. 

автодом мерседес арокс 8x8 1

Санузел с туалетом и душем автодома дополнительно оснащен функцией хамама, а в мастер-спальне стоит огромная кровать размера квин-сайз и реализован собственный гардероб.

В арсенал автодома также входит большое количество мест для хранения вещей и вспомогательное оборудование, в том числе стиральная машина, пылесос, утюг и гладильная доска. 

мерседес арокс 8x8 автодом

Реализована система отопления и кондиционирования, что позволяет эксплуатировать дом на колесах в любых климатических точках. За работу электрических приборов отвечает три аккумулятора на 300 А/ч, инвертор на 5 кВт, генератор на 5,5 кВт и система автоматической зарядки от генератора шасси.

Водоснабжение внутри осуществляется от 950-литрового бака с чистой водой, проходящей через 30-литровый бойлер. 

Стоимость такого продвинутого автодома на базе 8-колесного Mercedes составляет с учетом цены шасси 53 миллиона 300 тысяч рублей. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Kung.ru

Читайте также:

Последние новости:

Новый 4-дверный спорт-фастбэк от Alpine бросит перчатку Porsche...

Кроссовер-хит Hyundai Creta ждет революция в новом поколении

Показаны первые концепт-арты следующего Kia Soul

Новый пикап экс-SsangYong для «настоящих мужчин»: раскрыты цены

Корейский семейный кроссовер-бестселлер сменит имидж в рестайлинге

Дешевый и маленький, но очень вместительный бюджетник Daihatsu...

«Растянутый» Suzuki Jimny трансформировался в идеальный аскетичный внедорожный...

Daihatsu выпустит новый мини-внедорожник на зависть Suzuki Jimny

Alphard для бедных: Roomy превратится в мини-копию минивэна-флагмана...

Яйцеобразный минивэн Toyota показался в новом поколении

Квартира с балконом в кузове «КАМАЗа» – премиальный...

Самый маленький в мире электрокар совершит культовый кэмбек...

Популярный недорогой городской автомобиль Suzuki «похудеет» в новом...

Honda Fit нового поколения отличится агрессивностью и мизерным...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+