Популярный недорогой городской автомобиль Suzuki «похудеет» в новом поколении

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения

Suzuki Alto рвется в новую генерацию

Suzuki Alto неизменно входит в десятку самых популярных кей-каров Японии. Автомобиль, длина которого не превышает 3,4-метра, готовится к тому, чтобы сделать шаг в новое десятое поколение, вместе с которым, как ожидается, машина вернется к истокам. 

Японский портал «Best Car», опубликовавший новые рендеры реформенного «Альто», пишет, что инженеры «Сузуки» делают все, чтобы сделать эту модель как можно более легкой. Если у них это получится, то вес нового Alto снизится примерно на 100 кг с нынешних 680-760 кг.

Добиться этого получится за счет использования облегченной технологии S-Light Technology, которую интегрируют в платформу Heartect. 

Suzuki Alto нового поколения (неофициальный рендер)

Преимуществами снижения массы машины станет сокращение выбросов CO2, повышение топливной экономичности, снижение нагрузки на силовой агрегат и шасси, а также улучшение динамики. 

Приводить в движение новый «Альто», по слухам, будет гибридная технология MHEV. В состав системы для этой модели войдет ДВС, 48-вольтовый электрический довесок и облегченная батарея.

Какой окажется мощность машины пока неизвестно, но плюс-минус понятно когда ждать премьеру нового Alto. Журналисты из Японии полагают, что дебют хэтчбека состоится ориентировочно в 2027 году.

С переходом в новую генерацию стоимость машины должна составить приблизительно 1 миллион иен (примерно 515 тысяч рублей по текущему курсу). 

Фото:Best Car

