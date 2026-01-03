Mercedes Auto 2000: экспериментальная машина, опередившая всех на десятилетия

Штутгартский автогигант Mercedes-Benz всегда отличался помимо высокого качества своих машин инновационными разработками, которые нередко превосходили всех его конкурентов. Один из них – концепт Mercedes-Benz Auto 2000. Прототип выделился тем, что опередил свое время с точки зрения технологий на десятилетия.

Концепт-кар был представлен на автосалоне во Франкфурте 1981 года, то есть после второго мирового нефтяного кризиса. Тогда производители искали решения для повышения экономичности машин. Результатом такой работы для «Мерседес» оказался прототип Auto 2000, который способен удивить даже сегодня.

Концепт-кар Mercedes Auto 2000

Технические требования для этого проекта предусматривали расход топлива менее 11 литров на 100 км для машин массой более 1750 кг. Чтобы достигнуть этих показателей, «мерседесовцам» пришлось в первую очередь поработать над дизайном.

Разработчики наделили Auto 2000 5-дверным кузовом «shooting brake», призванным снизить вес и оптимизировать аэродинамику. Машине досталось огромное заднее стекло и задняя часть кузова с характерным «хвостом Камма».

Концепт-кар Mercedes Auto 2000

Спереди концепт предвосхитил будущий S-Class W140, который дебютировал в 1991 году (ровно 10 лет спустя).

Часть «передка» была выполнена из пластика для защиты пешеходов в случае столкновения. А за счет стеклоочистителей, скрытых за капотом, который открывался необычным образом, коэффициент аэродинамического сопротивления кузова Auto 2000 составил всего 0,28.

Концепт-кар Mercedes Auto 2000

В Mercedes рассматривали для своего инновационного седана сразу несколько двигателей: 3,8-литровый дизельный мотор V8 на 150 лошадиных сил, оснащенный передовой системой деактивации цилиндров, а также 3-литровую рядную «шестерку» с двойным турбонаддувом.

Расход топлива в случае с последней должен был составить немыслимые для того времени и подобного типа машин 7,5-литров на 100 км, но при скорости в 120 км/ч. В итоге выбор инженеров пал на третий вариант – газовую турбину.

Несмотря на все усилия штутгартцы так и не трансформировали Auto 2000 в серийный автомобиль. Проект был свернут, так и оставшись в статусе эксперимента.