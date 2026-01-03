Маленький минивэн Mitsubishi начального уровня превратится в чемпиона по бездорожью

В августе 2025 года Mitsubishi представила в Японии новое поколение Delica Mini, вновь запустив тренд на легкие малолитражные автомобили для активного отдыха.
Компания JAOS, специализирующаяся на модернизации кроссоверов и внедорожников, заметила эту модель и уже готовит собственный вариант такого минивэна, который обещает стать лучшей версией среди всех существующих с точки зрения внедорожных качеств.
Судя по первому эскизу, опубликованному в Сети, который выполнен от руки, реформенной Delica Mini от JAOS достанется черная накладка на капоте, металлическая защита бамперов и нижняя защита днища.
Колесные арки и боковые юбки украсят имитацией наличия болтов, что придаст виду машины большей брутальности.
Дополняет образ внедорожной «Делики мини», судя по эскизу, большой экспедиционный багажник на крыше и логотипы JAOS на дверях, а также специальные колесные диски, обутые в «грязевые» покрышки.
Вмешиваться в агрегатную линейку машины тюнеры, скорее всего, не будут. Автомобиль сохранит 0,66-литровый бензиновый двигатель в атмосферной и турбированной версии, а также будет предлагаться как в варианте с передним, так и полным приводом. Но подвеску, скорее всего, модернизируют.
Как и классическая новая Delica Mini, для минивэна окажется доступно пять режимов езды: Eco, Normal, Sport, Gravel и Snow.
В продажу особая внедорожная версия маленького популярного минивэна Mitsubishi поступит в течение этого года.