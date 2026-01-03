Маленький минивэн Mitsubishi начального уровня превратится в чемпиона по бездорожью

В августе 2025 года Mitsubishi представила в Японии новое поколение Delica Mini, вновь запустив тренд на легкие малолитражные автомобили для активного отдыха.

Компания JAOS, специализирующаяся на модернизации кроссоверов и внедорожников, заметила эту модель и уже готовит собственный вариант такого минивэна, который обещает стать лучшей версией среди всех существующих с точки зрения внедорожных качеств.

Mitsubishi Delica Mini нового поколения

Судя по первому эскизу, опубликованному в Сети, который выполнен от руки, реформенной Delica Mini от JAOS достанется черная накладка на капоте, металлическая защита бамперов и нижняя защита днища.

Колесные арки и боковые юбки украсят имитацией наличия болтов, что придаст виду машины большей брутальности.

Внедорожная версия Mitsubishi Delica Mini от JAOS (предварительный эскиз дизайна)

Дополняет образ внедорожной «Делики мини», судя по эскизу, большой экспедиционный багажник на крыше и логотипы JAOS на дверях, а также специальные колесные диски, обутые в «грязевые» покрышки.

Вмешиваться в агрегатную линейку машины тюнеры, скорее всего, не будут. Автомобиль сохранит 0,66-литровый бензиновый двигатель в атмосферной и турбированной версии, а также будет предлагаться как в варианте с передним, так и полным приводом. Но подвеску, скорее всего, модернизируют.

Как и классическая новая Delica Mini, для минивэна окажется доступно пять режимов езды: Eco, Normal, Sport, Gravel и Snow.

В продажу особая внедорожная версия маленького популярного минивэна Mitsubishi поступит в течение этого года.