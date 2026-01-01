Рестайлинговый Mercedes S-Class обещает удивить совсем другим дизайном

Седьмое поколение Mercedes-Benz S-Class (W223) было представлено на мировой арене в сентябре 2020 года. Спустя пять с лишним лет этот успешный флагман штутгартского автогиганта готовится к традиционной процедуре обновление в середине жизненного цикла.
Премьера реформенного S-Class уже не за горами. На это намекают шпионские снимки тестовых прототипов таких машин.
Взяв их за основу независимый дизайнер из Турции «Evrim Ozgun» выпустил серию рендерных изображений, на которых можно оценить потенциальные изменения в дизайне популярной люксовой 4-дверки «Мерседеса».
Если верить тому, что показано на сгенерированных картинках, рестайлинг S-Class включит в себя появление у машины самых противоречивых элементов дизайна, заимствованных у последних новинок компании.
Здесь и двойные светодиодные «звездные» огоньки в фарах и задних фонарях, как в E-Class, и огромная хромированная решетка радиатора, повторяющая «свежий» GLC в версии EQ, а также мускулистые бамперы.
Профиль машины, судя по рендерам, останется неизменным, и выделится современными дверными ручками, установленными заподлицо, а также большими хромированными легкосплавными колесами.
Сзади оформление обновленного S-Class на спекулятивных изображениях выглядит минималистично и включает в себя светодиодную панель во всю ширину кормы и четыре выхлопных наконечника вместо двойных, используемых сейчас.
Что касается презентации реформенного Mercedes-Benz S-Class, то она может состояться уже в ближайшие пару месяцев.