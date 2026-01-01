Рестайлинговый Mercedes S-Class обещает удивить совсем другим дизайном

Седьмое поколение Mercedes-Benz S-Class (W223) было представлено на мировой арене в сентябре 2020 года. Спустя пять с лишним лет этот успешный флагман штутгартского автогиганта готовится к традиционной процедуре обновление в середине жизненного цикла.

Премьера реформенного S-Class уже не за горами. На это намекают шпионские снимки тестовых прототипов таких машин.

Обновленный Mercedes S-Class (спекулятивный рендер)

Взяв их за основу независимый дизайнер из Турции «Evrim Ozgun» выпустил серию рендерных изображений, на которых можно оценить потенциальные изменения в дизайне популярной люксовой 4-дверки «Мерседеса».

Если верить тому, что показано на сгенерированных картинках, рестайлинг S-Class включит в себя появление у машины самых противоречивых элементов дизайна, заимствованных у последних новинок компании.

Здесь и двойные светодиодные «звездные» огоньки в фарах и задних фонарях, как в E-Class, и огромная хромированная решетка радиатора, повторяющая «свежий» GLC в версии EQ, а также мускулистые бамперы.

Обновленный Mercedes S-Class (спекулятивный рендер)

Профиль машины, судя по рендерам, останется неизменным, и выделится современными дверными ручками, установленными заподлицо, а также большими хромированными легкосплавными колесами.

Сзади оформление обновленного S-Class на спекулятивных изображениях выглядит минималистично и включает в себя светодиодную панель во всю ширину кормы и четыре выхлопных наконечника вместо двойных, используемых сейчас.

Что касается презентации реформенного Mercedes-Benz S-Class, то она может состояться уже в ближайшие пару месяцев.