Новый футуристичный кроссовер Renault запатентовали в Южной Корее

Корейское подразделение компании Renault завершает разработку нового кроссовера с футуристичным дизайном. Накануне стало известно, что машина прошла сертификацию для внутреннего рынка и готовится составить пару еще одной местной модели Grand Koleos.

Проект нового кроссовера Renault для Южной Кореи носит имя Aurora 2. Официальное имя машины еще не определено, но, вероятно, ее назовут Filante.

Тестовый прототип Renault Filante

Ожидается, что «паркетник» получит купеобразный дизайн с покатой линией крыши и выделится более крупным кузовом, чем в случае с Grand Koleos, построенном на базе китайского Geely Monjaro.

Точные габариты машины еще не опубликованы, но известно, что снаряженная масса серийного кроссовера Filante составит 1820 кг, что на 85 кг больше, чем в случае с «Гранд Колеос».

Силовую установку новый футуристичный купе-кроссовер Renault, адресованный рынку Кореи, скорее всего, унаследует у Grand Koleos. Это 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель, работающий в составе гибридной системы E-Tech.

Интерьер прототипа кроссовера Renault Filante

Мощность ДВС, по слухам, будет увеличена со 144 л.с. до 150 «сил», а суммарная отдача силовой установки превысит отметку в 245 лошадиных сил.

Ожидается, что новый Renault Filante станет флагманом линейки Renault Korea. Принимать заказы на машину хотят начать уже в январе будущего года (сразу после официальной премьеры автомобиля).

В перспективе такие кроссоверы могут начать привозить в Россию по параллельному импорту, как и в случае c Grand Koleos, но с нынешними ставками утильсбора цены на них будут гораздо выше, чем в Южной Корее.