Mazda возвращает RX-7 и готовит новое поколение MX-5

Несколько лет назад Mazda показала концепт-кар Iconic SP, который многие журналисты называли предвестником нового поколения давно снятой с конвейера модели RX-7. Машина представляла собой роторную модель с электрическим довеском (нечто вроде технологии EREV).

Судя по недавним заявлениям руководства «Мазды» в прессе, до премьеры нового RX-7 остается не так много времени. Машина будет опираться на техническую часть прототипа Vision X-Coupe, но отличится абсолютно иной дизайнерской философией.

Концепт-кар Mazda Iconic SP

Прототип купе Iconic SP обладал длиной в 4,18-метра при колесной базе в 2,9-метра. Ожидается, что его серийный преемник получит те же самые габариты.

Что касается агрегатной стороны вопроса, то приводить в движение новый RX-7, по слухам, будет 2-роторный турбомотор, работающий в связке с электрическим двигателем, который, в свою очередь, обеспечивает запас хода исключительно на электротяге до 180 км. Максимальная отдача этого тандема может достигнуть 510 л.с.

Презентацию нового Mazda RX-7 ждут ближе к 2027 году.

Рендер нового поколения Mazda MX-5

Параллельно руководство «Мазды» прокомментировало слухи о скором выпуске нового поколения бестселлера MX-5.

По словам одного из топ-менеджеров японского автопроизводителя, на появление следующей генерации этого родстера потребуется время, а сама компания будет придерживаться в этом проекте консервативного подхода к электрификации. И, скорее всего, предпочтет сохранить нынешний легкий вес и характер машины, а также ее маневренность и доступность для покупателей.