Рестайлинговый Lexus RX может сильно удивить поклонников этого кроссовера

Появившись на свет в конце 90-х, кроссовер Lexus RX стал настоящим бестселлером премиального суббренда Toyota и одной из его самых популярных моделей обеих компаний. В 2022-м машина сменила поколение, а сейчас подходит к периоду, когда ей предстоит пережить рестайлинг.

Судя по первым спекулятивным рендерам, опубликованным в интернете студией «Digimods Design», обновление RX может пойти по нестандартному сценарию.

Рестайлинговый Lexus RX (неофициальный рендер)

Как можно заметить на неофициальных изображениях, реформенный семейный кроссовер Lexus имеет шансы получить еще более футуристичную внешность в сравнении со своим предшественником.

Машине на рендерах достались другие фары, заглушенная решетка радиатора и спортивный бампер с выступающей вперед «губой».

Боковины кузова кроссовера, судя по всему, остались без изменений, но корма поменялась не менее существенно, чем «передок», за счет совершенно нового блока задних фонарей и перелицованного бампера.

Рестайлинговый Lexus RX (неофициальный рендер)

Кардинальных технических изменений в новый Lexus RX его рестайлинг не привнесет, но, скорее всего, во всех доступных версиях кроссовера окажется безальтернативным гибридом (мягким, классическим или подключаемым).

Сроки премьеры модернизированного «паркетника» пока не определены. Впрочем, ждать дебюта машины с большой долей вероятности можно уже в ближайшие несколько лет.