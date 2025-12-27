В Дубае сфотографировали уникальный Pagani Huayra L’Ultimo

Гиперкары – это то, что приковывает взгляды большинства людей, особенно когда они видят их на общественных дорогах. Наверное, чаще всего такие машины можно встретить в Дубае. На днях в этом городе был запечатлен уникальный Pagani Huayra L’Ultimo, ознаменовавший окончание производства эпохи Huayra.

Автомобиль создавался с оглядкой на Формулу-1 и был разработан благодаря тесным связям Pagani с Mercedes-AMG.

Pagani Huayra L’Ultimo

Кузов машины выкрашен в черно-серебристый цвет с бирюзовыми акцентами. Гиперкар укомплектован удлиненным передним сплиттером, фиксированным задним антикрылом и черными колесами с бирюзовыми полосами.

Внутри Huayra L’Ultimo использована кожаная обивка бирюзового и белого цвета. Передняя панель получила желтую подсветку, а селектор трансмиссии обзавелся украшениями аналогичного оттенка.

Приводит в движение Huayra L’Ultimo 6-литровый мотор V12 с двойным турбонаддувом, разработанный компанией AMG.

Его мощность составляет 789 лошадиных сил, а пиковый крутящий момент равен 1100 Нм. Ассистирует двигателю семискоростная автоматическая трансмиссия.

Утверждается, что владельцем этого уникального Pagani Huayra L’Ultimo является Бретт Дэвид, стоящий за компанией Prestige Imports из Майами.