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Редчайший суперкар с мотором V12 на 754 л.с. продадут дороже 300 миллионов рублей

Текст: Алиса Шашкова
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Итальянский уперкар, оснащенный огромным 6-литровым двигателем V12 мощностью 754 лошадиные силы, выставили на продажу на аукционе «Broad Arrow Auctions» за 311 миллионов 730 тысяч рублей. Столь высокая стоимость автомобиля связана с тем, что он не только очень быстрый, но еще и очень редкий. 

Машина носит имя Pagani Huayra Roadster и может похвастаться способностью разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3 секунды, а также достигать максимальной скорости в 338 километров в час.

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Pagani Huayra Roadster, выставленный на аукцион Broad Arrow Auctions

Суперкар был впервые показан в 2017 году и представляет собой вариант Pagani Huayra с открытым верхом. Тираж таких машин составил всего 100 единиц, что сделало их очень востребованными среди коллекционеров.

Конкретно этот экземпляр обладает порядковым номером 7 и выполнен в синем цвете с отделкой из углеродного волокна и может похвастаться кожаным салоном.

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Ценности машине добавляет ее низкий пробег, который составляет всего 99 миль или 160 километров.

Создатель суперкаров Pagani Горацио Пагани до основания компании работал в Lamborghini, автомобили которой вдохновили его на разработку таких культовых моделей как Zonda и Huayra. При этом родстер инженер описывал как самый сложный проект, за который его сотрудники когда-либо брались. 

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Впечатляющие скорости Pagani Huayra Roadster достигаются благодаря мотору Mercedes-AMG с крутящим моментом в 1100 Нм. 

Машина уйдет с молотка в международный женский день – 8 марта.

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Фото:Broad Arrow Auctions

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