Гиперкар Pagani Utopia теперь можно купить всего за 94 тысячи рублей, но есть важный нюанс

Большинству автомобильных фанатов не суждено стать владельцем дорогостоящего гиперкара Pagani Utopia. Единственный способ заполучить такую машину – быть мультимиллионером.

Но для тех, кто мечтает об итальянском купе и не имеет в кармане сотни миллионов рублей, появилась необычная возможность завладеть этим автомобилем. Правда это не совсем тот Pagani Utopia, о котором все думают.

Комплект сборки модели Pagani Utopia от Pocher

Речь идет не о настоящей машине, а о модели, которую можно собрать собственными руками. Ее производителем является компания Pocher, недавно раскрывшая цену на свою новинку.

Собранный автомобиль будет иметь масштаб 1:8. Для того, чтобы завершить проект, понадобится перелопатить более 556 мелких деталей, входящих в общий комплект сборки.

Как и оригинальный Pagani Utopia, сборная модель получит открывающиеся двери-ножницы, работающее рулевое управление и подвеску.

Уровень детализации машины должен удивить даже самых придирчивых коллекционеров.

Pocher обещает, что в комплект для сборки автомобиля войдет литой набор, который включает полноценную копию интерьера и двигателя V12. Среднее время сборки модели составляет не менее 30 часов. Стоимость машины равна 880 фунтам стерлингов или примерно 94 тысячам рублей.

Напомним, настоящий Pagani Utopia стоит порядка 235 миллионов рублей без учета опций. Машина обладает мощностью 864 л.с. и 1100 Нм, разгоняясь до максимальной скорости в 350 км/ч.