Автодом Supertramp Megatron: хардкорный вездеход с уютным и светлым жилым пространством

Кемперы покупают все больше людей во всем мире. В том числе в последнее время многим стали интересны автодома, способные ездить не только по асфальту, но и по бездорожью. Недавно для них появился очередной вариант.

Американская компания Supertramp Campers подготовила новую модель Megatron Camper, которая предлагает в одном кузове с проходимым рамным пикапом просторное и светлое жилое пространство.

Кемпер Supertramp Megatron

Кемпер построен на шасси Elevation Off-Grid G550 Black Edition, которое было переосмыслено под новое назначение: дом на колесах.

Машине достался высокий дорожный просвет, полноценная система полного привода, внедорожные колеса, обутые в «зубастые» 41-дюймовые шины Goodyear MSA, и интеллектуальная система подвески Liquid Spring.

Спереди и сзади во внедорожном пикапе предусмотрена лебедка Warn, а за освещение дорогие отвечает дополнительная светотехника от Baja Design.

Но самое главное в этой машине это ее цельный жилой отсек, построенный из прочного стекловолокна. Он легок, полностью устойчив к атмосферным воздействиям и предназначен для многолетнего использования.

Первое, что встречает путешественников внутри, это светлое пространство, обеспеченное большим количеством окон, изготовленных из настоящего двухстворчатого стекла. Их можно открывать на проветривание в том числе во время движения.

Внутреннее убранство кемпера Supertramp Megatron

Высота жилого отсека равна почти 2,2-метрам, что делает пространство внутри более объемным. Планировка интуитивно понятна: спальная зона с верхней кабиной, продуманная мини-кухня, ванная комната и обеденная зона/гостиная.

Спальное место с кроватью размера кинг-сайз окружено окнами с трех сторон и панорамным люком в крыше сверху.

Внутри есть также телевизор, кухня с алюминиевым шкафом и столом, раковиной, индукционной варочной поверхностью с двумя конфорками, 200-литровым холодильником с морозильной камерой и микроволновкой.

Внутреннее убранство кемпера Supertramp Megatron

Напротив располагается ванная комната с туалетом и душем в одном пространстве, а сзади предусмотрена мягкая скамейка, которую можно трансформировать в дополнительное спальное место.

Машина полностью автономна и питает свое оборудование от батареи емкостью 900 Ач и солнечных панелей на 800 Вт, установленных на крыше. Она также идет с баками для пресной и бытовой воды, а также туалетом с сухим смывом.

За климатическую составляющую внутри отвечает система, работающая как от электричества, так и от дизельного генератора. Полы с подогревом входят в базовую комплектацию.

Цена внедорожного автодома Supertramp Megatron уже раскрыта и составит 495 тысяч долларов (3,9-миллиона рублей), включив в себя стоимость самого пикапа Elevation Off-Grid F550.