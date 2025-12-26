ДомойАвтоновости сегодняRenault готовит бюджетную замену кроссовера Audi Q7

Renault готовит бюджетную замену кроссовера Audi Q7

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
Компания Renault приступила к разработке нового «паркетника» еще в прошлом году, а недавно прототипы таких машин выехали на первые тесты. В прессе проект называют Aurora 2 и связывают его с моделью Grand Koleos, которая построена на базе китайского Geely Monjaro. Такие машины сейчас выпускают в Южной Корее.

На днях об этой новинке «Рено», которую уже называют бюджетным аналогом Audi Q7, выяснились свежие подробности.

renault aurora 1140x570 1
Прототип нового кроссовера Renault

Как ранее сообщалось, машину могут назвать Filante и вывести в продажу уже в 2026 году. Автомобиль обещает приобрести вытянутый кузов с покатой линией крыши, а также футуристичное оформление передней части и кормы. 

В арсенал модели, если верить слухам, пришедшим из Южной Кореи, должен войти бензиновый 1,5-литровый турбомотор, работающий в паре с электрическим двигателем. 

Сверху – официальный тизер нового кроссовера Renault, снизу – неофициальный рендер

Суммарная отдача гибридной системы может составить порядка 260 лошадиных сил, а на разгон с места до 100 километров в час у кроссовера будет уходить примерно 7,5-секунды. 

Привод, как и в случае с Grand Koleos, можно будет выбирать между передним или полным.

До дилеров в Южной Корее, где наладят сборку машины, новый кроссовер Renault доберется в первой половине следующего года. Будут ли его продавать за пределами этой страны пока неизвестно. 

Фото:NYMammoth, Renault, соцсети

