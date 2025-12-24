5-дверный Suzuki Jimny превратят в Японии в «Охотника на монстров»

Пока компания Suzuki готовится возобновить прием заказов на 5-дверный внедорожник Jimny Nomade в Японии, снятый с продаж из-за ажиотажного спроса в прошлом году, эта модель разживается на родине новыми спецверсиями.

Одна из них будет представлена в начале января 2026 года на Токийском автосалоне (TAS). Ее особенностью является внешняя стилистика, отсылающая к популярной видеоигре «Охотник на монстров».

Внедорожник получил полное название Jimny Nomade Monster Hunter Wilds Edition и представляет собой вымышленный приключенческий автомобиль.

Судя по первой фотографии такой машины, ей предстоит отличиться от простых Jimny Nomade особой ливреей по мотивам игры Monster Hunter, колесными дисками со специальным дизайном, декоративными накладками на бампере и порогах, а также наличием экспедиционного багажника на крыше.

Suzuki Jimny Nomad Monster Hunter Wilds Edition

Ни о каких технических изменениях в машине не сообщается, так что, скорее всего, приводить ее в движение будет заводской 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» на 102 л.с.

Выставочный экспонат обещают показать на автосалоне в Токио, который откроется 9 января 2026 и продлится до 11 января.

Напомним, ранее стало известно о планах Suzuki вернуть Jimny Nomade в продажу в Японию. Вторая попытка запуска этой модели намечена на 30 января 2026 года.