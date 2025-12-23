Представлен крутой автодом-прицеп для суровых зим с печным отоплением

Путешествие на автомобиле зимой – то еще испытание. А когда в нем приходится жить – все становится еще сложнее.

Решить эту задачу взялась американская фирма Mammoth Overland, выпускающая автодома-прицепы для суровых климатических условий.

Новая модель этой компании получила лаконичное название «Wooly» и выделяется на фоне остальных представителей этого сегмента кемперов способностью поддерживать комфорт даже в условиях минусовых температур.

Mammoth Overland Wooly

Прицеп-кемпер Wooly оснащен интерьером с шерстяной подкладкой, а также способен похвастать наличием прочной изоляции стел и потолка R12, сравнимой со стационарными домами. Его изолирован еще лучше и обладает рейтингом R25, сохраняя тепло даже в самых экстремальных условиях.

Кемпер укомплектован печью VarioHeat 11 500-BTU, способной нагревать жилой отсек до 29 градусов по Цельсию даже при открытых дверях и температуры наружного воздуха в -3°C.

Что интересно, утеплитель прицепа предназначен не только для холодного климата. Он помогает поддерживать комфортную внутреннюю температуру круглый год, делая такой автодом универсальным для различных погодных условий.

В теплые дни при необходимости можно использовать 12-вольтовый кондиционер Dometic 2000 RTX мощностью 6600 BTU. Система способна работать в течение нескольких дней исключительно от аккумулятора.

Особенностью такого кемпер-прицепа является не только вместительное спальное место (кровать кинг-сайз) и наличие множества отделов для хранения внутри, но и кухни на открытом воздухе. Кемпер обладает пристройкой над задним люком, сохраняющей тепло во время приготовления еды.

Навес 23Zero Bushman обеспечивает место для сброса мокрого и холодного снаряжения перед тем, как войти в жилой отсек. Внутри также есть резервуар для пресной воды с подогревом, спасательное оборудование, в том числе ледоруб, снегоступы, лопата и топливные канистры.

Питание бортовых систем осуществляется от аккумулятора емкостью 800 Ач и двух солнечных панелей мощностью 100 Вт. За резервное питание отвечает генератор WEN мощностью 4000 Вт.

Стоимость полностью укомплектованного прицепа-автодома Mammoth Overland Wooly стартует от 57 тысяч долларов (около 4,4-миллиона рублей).