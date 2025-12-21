У нового популярного кроссовера Mitsubishi, за которым недавно выстраивались очереди, появилась раллийная версия

В 2023 году в линейке компании Mitsubishi появился новый компактный кроссовер Xforce.

Машина, адресованная на тот момент только отдельным странам Юго-Восточной Азии, сразу же вызвала ажиотажный спрос и за ней выстроились очереди.

С тех пор Xforce успешно вышел в продажу на многие новые рынки (Ближнего Востока, Латинской Америки и даже Африки), а недавно для него придумали «раллийную» версию.

Mitsubishi XForce Ralliart

Кроссовер получил имя Xforce Ralliart и был представлен в новом для себя виде в Таиланде. «Паркетник» обзавелся рядом доработок, которые превращают его в гоночный болид для ралли.

Автомобиль отличается от простого Xforce уникальным аэродинамическим обвесом и не только. Матово-черная цветовая основа дополнена яркими красными линиями, кузов приобрел декоративные накладки на бамперах и красные брызговики, а колеса выполнили в ретро-дизайне от американского тюнинг-бренда DTM RaderWerkz.

Mitsubishi XForce Ralliart

Дополнительно для «раллийного» Xforce предусмотрели большой экспедиционный багажник на крыше с четырьмя прожекторами, способными отлично осветить дорогу впереди даже в условиях кромешной тьмы.

Технически выставочный автомобиль ничем не отличился от простого массового кроссовера и может оснащаться как 1,5-литровым бензиновым «атмосферником» на 105 лошадиных сил, так и гибридной силовой установкой на базе 1,6-литрового ДВС и электромотора.

Выход в продажу Mitsubishi Xforce в версии от Ralliart не планируется.