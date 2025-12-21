ДомойАвтоновости сегодняУ нового популярного кроссовера Mitsubishi, за которым недавно выстраивались очереди, появилась раллийная...

У нового популярного кроссовера Mitsubishi, за которым недавно выстраивались очереди, появилась раллийная версия

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
592191034 1541491394070306 351859270984307830 n 1

В 2023 году в линейке компании Mitsubishi появился новый компактный кроссовер Xforce. 

Машина, адресованная на тот момент только отдельным странам Юго-Восточной Азии, сразу же вызвала ажиотажный спрос и за ней выстроились очереди. 

С тех пор Xforce успешно вышел в продажу на многие новые рынки (Ближнего Востока, Латинской Америки и даже Африки), а недавно для него придумали «раллийную» версию.

590255699 1541492074070238 4752619166469983507 n 1
Mitsubishi XForce Ralliart

Кроссовер получил имя Xforce Ralliart и был представлен в новом для себя виде в Таиланде. «Паркетник» обзавелся рядом доработок, которые превращают его в гоночный болид для ралли. 

Автомобиль отличается от простого Xforce уникальным аэродинамическим обвесом и не только. Матово-черная цветовая основа дополнена яркими красными линиями, кузов приобрел декоративные накладки на бамперах и красные брызговики, а колеса выполнили в ретро-дизайне от американского тюнинг-бренда DTM RaderWerkz. 

251221 30374 45 QiIrw 1
Mitsubishi XForce Ralliart

Дополнительно для «раллийного» Xforce предусмотрели большой экспедиционный багажник на крыше с четырьмя прожекторами, способными отлично осветить дорогу впереди даже в условиях кромешной тьмы. 

251221 30374 46 0xctw 1

Технически выставочный автомобиль ничем не отличился от простого массового кроссовера и может оснащаться как 1,5-литровым бензиновым «атмосферником» на 105 лошадиных сил, так и гибридной силовой установкой на базе 1,6-литрового ДВС и электромотора.

Выход в продажу Mitsubishi Xforce в версии от Ralliart не планируется. 

Фото:Mitsubishi

Читайте также:

Последние новости:

В Россию завезли полноприводный Mitsubishi, который стоит дешевле...

Главные мифы о моторном масле, в которые пора...

Кроссоверы Toyota, Nissan и VW лишились 5 звезд...

Новый электрический BMW X3 «взорвал» европейский рынок: машину...

Брата Kia Sportage от Hyundai ждут радикальные перемены...

Новый универсал Subaru будет стильным и мощным гибридом

2 редких Ferrari 308 GTB, найденных в гараже...

Потенциальный соперник Suzuki Jimny от Fiat показался в...

Известный в Японии микровэн Nissan обрел новую динамичную...

Японский компактный минивэн начального уровня получил дизайн под...

Преемник бестселлера BMW X4 начинает обретать форму

Легендарное спорткупе Mazda столкнулось с проблемами во время...

Спортивный автомобиль Nissan, на который фанаты возлагают большие...

В Россию вернули немецкий кроссовер, который почти не...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+