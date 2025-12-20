Известный в Японии микровэн Nissan обрел новую динамичную базовую версию

В августе этого года состоялась официальная премьера обновленного компактвэна Nissan Roox. Маленький, но при этом вместительный автомобиль «Ниссан», претерпел ряд изменений в сравнении с предшественником.

А теперь этот микровэн обрел совершенно новую оспортивленную базовую модификацию Autech Line.

Nissan Roox в версии Autech Line

В новой версии Roox приобрел хромированную отделку вокруг передних противотуманных фар, серебристые корпуса боковых зеркал и 15-дюймовые 2-цветные лекгосплавные колесные диски в форме вихря.

Машину также наделили значками с названием исполнения Autech Line спереди и сзади и слегка модернизировали ее салон.

Интерьер Nissan Roox в версии Autech Line

Внутри микровэн обзавелся 12,3-дюймовым центральным сенсорным экраном, работающим в связке с цифровой комбинацией приборов. Отделку сидений выполнили из водонепроницаемого материала, устойчивого к появлению пятен и загрязнений.

Выбор двигателей для нового Roox Autech состоит из 0,66-литрового бензинового мотора, доступного как в атмосферной версии, так и турбированной. Привод для машины предложен передний или полный.

В список оснащения новинки входят улучшенные системы помощи водителю.

В будущем для нового Nissan Roox должны предусмотреть более современную гибридную силовую установку e-Power, которая обеспечит ему не только увеличенные показатели выходной мощности, но и улучшенную топливную экономичность.