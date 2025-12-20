Легендарное спорткупе Mazda столкнулось с проблемами во время разработки нового поколения

ДомойАвтоновости сегодняЛегендарное спорткупе Mazda столкнулось с проблемами во время разработки нового поколения

После завершения выставки «Японской мобильности-2025» года журналисты, ожидавшие, что на этом автосалоне покажут хотя бы концептуальную версию новой Mazda RX-7, начали задаваться вопросом: «все ли в порядке с проектом». 

Преемник легендарного спортивного купе «Мазды», по слухам, находится в разработке уже несколько лет. Но никаких сведений о том, когда ждать его релиза, все еще нет.

Все это наводит инсайдеров на мысль, что дебют новой Mazda RX-7 может быть отложен до 2030-х годов.

Новое поколение Mazda RX-7 (неофициальный рендер)

По крайней мере об этом пишет крупный японский портал «Best Car», утверждающий, что с создаваемым «Маздой» двухроторным гибридным силовым агрегатом мощностью 510 лошадиных сил все не так просто, как хотелось бы руководству компании из Хиросимы.

Для того, чтобы сделать его углеродно-нейтральным, компания планирует оснастить силовую установку технологией улавливания CO2. Вот только внедрить ее в полноценное производство оказалось проблематично. 

Считается, что если новая Mazda RX-7 действительно появится, то внешне будет сильно напоминать концепт-кар Iconic SP образца 2023 года.

Машине может достаться похожий обтекаемый кузов с узкими фарами, ярко выраженными колесными арками и кабина в виде капсулы. 

ИСТОЧНИК:Best Car

