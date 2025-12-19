Юркий бюджетный «спорткар» Suzuki могут представить осенью-зимой 2026 года

В конце 2023 года компания Suzuki представила новое поколение хэтчбека Swift. Ожидалось, что вместе с ним переберется в новую генерацию и его «заряженная» версия с приставкой «Sport», но в итоге это так и не произошло.

Ходили слухи, что машину покажут на минувшем автошоу JMS-2025 в Токио, однако премьера автомобиля вновь была отложена. По новым сведениям, раскрытым авторитетным японским онлайн-журналом «Best Car», теперь дебют нового «Свифт Спорт» ждут осенью-зимой 2026 года.

Suzuki Swift Sport нового поколения (неофициальный рендер)

Предполагается, что новое поколение этой модели получит ряд внешних отличий от обычной 5-дверки, в том числе за счет более продвинутого спортивного обвеса, увеличивающего ширину кузова.

Кроме того, «заряженные» Swift Sport будут оснащены красными тормозными суппортами, намекающими на спортивный характер этой модели.

Suzuki Swift Sport нового поколения (неофициальный рендер)

В качестве движущей силы «горячая» японская 5-дверка должна задействовать улучшенную версию актуального 1,4-литрового 4-цилиндрового турбомотора, который дополнят 48-вольтовой мягкой гибридной системой. Мощностные характеристики силовой установки пока засекречены.

В арсенал хэтчбека войдут передовые электронные системы помощи водителю (ADAS), а также элементы декора в салоне «под карбон».