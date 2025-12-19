Юркий бюджетный «спорткар» Suzuki могут представить осенью-зимой 2026 года

В конце 2023 года компания Suzuki представила новое поколение хэтчбека Swift. Ожидалось, что вместе с ним переберется в новую генерацию и его «заряженная» версия с приставкой «Sport», но в итоге это так и не произошло.
Ходили слухи, что машину покажут на минувшем автошоу JMS-2025 в Токио, однако премьера автомобиля вновь была отложена. По новым сведениям, раскрытым авторитетным японским онлайн-журналом «Best Car», теперь дебют нового «Свифт Спорт» ждут осенью-зимой 2026 года.
Предполагается, что новое поколение этой модели получит ряд внешних отличий от обычной 5-дверки, в том числе за счет более продвинутого спортивного обвеса, увеличивающего ширину кузова.
Кроме того, «заряженные» Swift Sport будут оснащены красными тормозными суппортами, намекающими на спортивный характер этой модели.
В качестве движущей силы «горячая» японская 5-дверка должна задействовать улучшенную версию актуального 1,4-литрового 4-цилиндрового турбомотора, который дополнят 48-вольтовой мягкой гибридной системой. Мощностные характеристики силовой установки пока засекречены.
В арсенал хэтчбека войдут передовые электронные системы помощи водителю (ADAS), а также элементы декора в салоне «под карбон».