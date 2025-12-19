ДомойАвтоновости сегодняЮркий бюджетный «спорткар» Suzuki могут представить осенью-зимой 2026 года

Юркий бюджетный «спорткар» Suzuki могут представить осенью-зимой 2026 года

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 12 19 в 11.50.16

В конце 2023 года компания Suzuki представила новое поколение хэтчбека Swift. Ожидалось, что вместе с ним переберется в новую генерацию и его «заряженная» версия с приставкой «Sport», но в итоге это так и не произошло.

Ходили слухи, что машину покажут на минувшем автошоу JMS-2025 в Токио, однако премьера автомобиля вновь была отложена. По новым сведениям, раскрытым авторитетным японским онлайн-журналом «Best Car», теперь дебют нового «Свифт Спорт» ждут осенью-зимой 2026 года.

10 SWIFT SPORT F 240726 SO 1
Suzuki Swift Sport нового поколения (неофициальный рендер)

Предполагается, что новое поколение этой модели получит ряд внешних отличий от обычной 5-дверки, в том числе за счет более продвинутого спортивного обвеса, увеличивающего ширину кузова. 

Кроме того, «заряженные» Swift Sport будут оснащены красными тормозными суппортами, намекающими на спортивный характер этой модели.

Снимок экрана 2025 12 19 в 11.50.44
Suzuki Swift Sport нового поколения (неофициальный рендер)

В качестве движущей силы «горячая» японская 5-дверка должна задействовать улучшенную версию актуального 1,4-литрового 4-цилиндрового турбомотора, который дополнят 48-вольтовой мягкой гибридной системой. Мощностные характеристики силовой установки пока засекречены. 

В арсенал хэтчбека войдут передовые электронные системы помощи водителю (ADAS), а также элементы декора в салоне «под карбон». 

ИСТОЧНИК:Best Car

Читайте также:

Последние новости:

Японский минивэн-хит разжился специальной версией «под старину»

«Король внедорожников» возвращается спустя 7 лет с рамной...

В гараже в США нашли Ford GT покрытый...

Рестайлинговый компакт-кроссовер Hyundai Kona показан в новом виде

Соперник Toyota Alphard от Nissan удивил крутящим моментом...

Хитрая программная настройка в новом Honda Prelude не...

Новый большой кросс-купе Renault из Кореи за 2,2...

Новый Toyota RAV4 представили в версии «для молодежи»

Kia опровергает планы по ускоренному рестайлингу внедорожного пикапа...

Toyota GR86 и Mazda MX-5 будут в новом...

Долговечный и очень способный на бездорожье японский автомобиль...

Самый маленький Jeep рвется в рестайлинг

Ford Fiesta обещает вернуться благодаря Renault: как он...

Заказы льются рекой: маленький гибридный кроссовер Mitsubishi стал...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+