«Король внедорожников» возвращается спустя 7 лет с рамной конструкцией и турбодизелем 

Это осенью на выставке Japan Mobility Show все ждали премьеры концептуальной версии нового поколения внедорожника Pajero, но она так и не состоялась.

По новой информации, возрождение этой культовой модели намечено на конец 2026 года. Накануне о ней выяснились свежие подробности.

По данным журнала «Best Car», новый Pajero будет базироваться на платформе пикапа L200/Triton и получит в подкапотное пространство 2,4-литровый турбодизельный мотор мощностью 204 лошадиные силы.

Mitsubishi Pajero нового поколения (неофициальный рендер)

Ассистировать ему будет 6-скоростная автоматическая трансмиссия и система полного привода Super Select 4WD второго поколения, обеспечивающая улучшенные характеристики при штурме бездорожья.

От внешности нового «Паджеро» ждут угловатого кузова, почти вертикальных передних стоек, высокого дорожного просвета и коротких свесов как спереди, так и сзади.

Длина внедорожника должна составить 5360 мм, ширина 1930 мм, высота 1815 мм, а расстояние между осями достигнет 3130 мм.

Новый Mitsubishi Pajero будет позиционироваться как конкурент крупных моделей Toyota Land Cruiser 300 и Nissan Patrol. Его выпуск наладят в Таиланде, откуда машину будут экспортировать на другие рынки, в том числе в Японию.

Ориентировочная цена нового «Паджеро», если верить спекуляциям в японских СМИ, составит порядка 5,4-миллионов иен (2,8-миллиона рублей).