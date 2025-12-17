Mazda хочет сделать свои автомобили чище воздуха, но все не так просто

Пока мировые автопроизводители усердно трудятся над интеграцией батарей в свои популярные автомобили, инженеры Mazda в тайне разрабатывают интересную механическую альтернативу электрокарам.

Марка из Хиросимы всеми силами пытается «зацепиться» за двигатели внутреннего сгорания и не избавляться от них в пользу электромоторов. Помочь в этом должна технология, словно сошедшая со страниц научной фантастики.

Принцип разработки «маздовцев» выглядит следующим образом: машина с ДВС будет очищать воздух во время движения благодаря фильтрам, улавливающим CO2, и использовать биотопливо на основе водорослей. Цель состоит в том, чтобы достичь отрицательного углеродного следа.

Концепт-кар Mazda Vision X-Coupe

Концепция подобной силовой установки была представлена в прототипе Mazda Vision X-Coupe. Идея инженеров заключается в улавливании углекислого газа непосредственно в его источнике во время движения автомобиля.

Расположенная в задней части машины система труб направляет выхлопные газы к двум сепараторам, содержащим цеолит. Этот пористый материал, состоящий из алюминия и кремния, действует как молекулярная губка, способная поглощать CO2.

Гениальность системы заключается в ее циклическом режиме работы. Когда один фильтр насыщается, система переключается на второй. Первый фильтр нагревается теплом двигателя, высвобождая уловленный CO2, который впоследствии хранится под давлением в съёмном картридже.

Интерьер концепт-кара Mazda Vision X-Coupe

На этом Mazda не остановится и будет сочетать эту технологию с использованием жидкого биотоплива, получаемого из микроводорослей. Это топливо уже на 90% углеродно-нейтрально (поскольку водоросли поглощали CO2 во время своего роста).

Добавив 20% улавливания углерода, обещанного цеолитовыми фильтрами, Mazda достигает, казалось бы, невозможного — отрицательного углеродного следа в -10%. В итоге чем больше машина находится в движении, тем чище планета. Но все не так просто.

Внедрить эту технологию в несколько прототипов – это одно, а другое заставить использовать ее миллионы серийных автомобилей.

Такая задумка подразумевает полную перестройку мировой топливной инфраструктуры, повлиять на перемены в которой один небольшой японский автопроизводитель без помощи остальных точно не сможет.