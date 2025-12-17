ДомойАвтоновости сегодняМинивэн-хит Nissan обновился и получил новую версию, способную трансформироваться в минималистичный автодом

Минивэн-хит Nissan обновился и получил новую версию, способную трансформироваться в минималистичный автодом

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
В начале ноября Nissan объявила о планах обновить свой популярный бизнес-фургон NV200 Vanette в Японии. Одновременно с этим машине пообещали версию Outdoor Black Edition, ориентированную для активного отдыха. 

Накануне рестайлинговый NV200 Vanette был представлен на родине. И уже даже обзавелся ценой от 2,4 до 3,1-миллиона иен. В пересчете на российскую валюту это около 1,2 – 1,6-миллиона рублей соответственно. 

Ключевыми усовершенствованиями нового минивэна «Ниссан» оказались в плоскости оснащения. В арсенал машины вошли: система предупреждения о выезде за пределы полосы движения, электропривод складывания зеркал и динамические указатели поворота.

Интерьер обновленного Nissan NV200 Vanette

В салоне новый NV200 Vanette обзавелся сиденьями с антибактериальной обивкой и поддержкой позвоночника. 

Но самое главное изменение с автомобилем произошло в его новой спецверсии Outdoor Black Edition. В ней популярный минивэн «Ниссан» приобрел специальный песочный окрас кузова, новые бамперы и наружные зеркала из износостойкого материала.

Nissan NV200 Outdoor Black Edition

Внутри таких NV200 Vanette предусмотрен трансформируемый салон, в котором задние сиденья можно переоборудовать в удобную двухспальную кровать, превращая машину в автодом начального уровня, где можно с комфортом ночевать в дальних поездках.  

Продажи реформенного NV200 Vanette и его спецверсии Outdoor Black Edition в Японии стартуют в начале 2026 года.

Фото:Nissan

