«Пламенным сердцем» новой Mazda RX-7 станет инновационный двухроторный гибрид

Как и Toyota, Mazda активизировала работы над возрождением своей линейки спортивных автомобилей. Одним из проектов, над которым сейчас работают инженеры из Хиросимы, является новое поколение спорткупе RX-7. На днях о нем стали известны свежие подробности.

Предвестником этой модели стал концепт-кар Iconic SP, представленный на выставке «Японской мобильности» 2023 года. По мнению популярного японского портала «Best Car», новый RX-7 унаследует у этого прототипа дизайнерские решения, но с рядом мелких доработок.

Концепт-кар Mazda Iconic SP

Но самым важным в проекте этого спорткупе станет даже не внешний вид самой машины, а ее техническая сторона.

Два года назад «Мазда» приступила к разработке подключаемой гибридной системы (PHEV), в основе которой лежал роторный двигатель, но его главной функцией является не выработка электроэнергии, а непосредственно подача крутящего момента на колеса.

Рендер нового поколения Mazda RX-7

Концепция автомобиля с таким двигателем была представлена на выставке JMS-2025 года в Токио и получила название Vision X-Coupe.

Машина выполнена в кузове 4-дверного купе, а сам ее силуэт, по слухам, не имеет прямого отношения к следующему поколению RX-7.

Концепт-кар Mazda Vision X-Coupe

Однако под капотом шоу-кара был установлен гибридный силовой агрегат, сочетающий в себе двухроторный турбомотор с электромотором. Мощность системы составляла 510 лошадиных сил.

Ожидается, что именно эта силовая установка станет сердцем следующего RX-7 и будет способна работать в том числе в качестве электрического двигателя, обеспечивая машине запас хода только на электротяге до 180 километров. 

Презентация нового Mazda RX-7, если верить слухам, состоится в течение 2027 года.

