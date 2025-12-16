Внедорожный грузовик Mercedes Unimog разжился юбилейной концепт-версией

ДомойАвтоновости сегодняВнедорожный грузовик Mercedes Unimog разжился юбилейной концепт-версией

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
mercedes benz special trucks luxus unimog 2026 1 1

Грузовое подразделение компании Mercedes-Benz в честь 80-летия модели Unimog разработала спецверсию этого автомобиля. Машину подготовили в сотрудничестве с компанией Hellgeth Engineering и наделили улучшенными характеристиками, комфортом и дизайном.

Отличить юбилейный Unimog снаружи можно будет по матово-серому окрасу, 20-дюймовым колесам с бедлоками и «зубастыми» покрышками Michelin X Force ZL, а также по современным светодиодным фарам.

Машина получила систему MirrorCam, заменяющую традиционные наружные зеркала камерами и мониторами. 

mercedes benz special trucks luxus unimog 2026 2
Юбилейный Mercedes Unimog

Кабина грузовика умещает внутри до четырех человек. Отделка салона включает в себя высококачественную кожу с цветной строчкой, предусмотрена амбиентная подсветка и эксклюзивные коврики.

mercedes benz special trucks luxus unimog 2026 4

Механически автомобиль остался прежним. В его основе лежит высокоэффективный внедорожник Unimog U4023 с портальными осями и рамой, способной выдерживать высокие нагрузки. Полный привод никуда не делся, как и блокировка дифференциалов на обеих осях. 

mercedes benz special trucks luxus unimog 2026 3

Под капотом грузовичка размещен четырехцилиндровый дизельный двигатель, выдающий 300 лошадиных сил. 

Специально для этой модели заявлено «улучшенное сцепление с дорогой и более тонкая настройка трансмиссии», но оценить их у покупателей возможности не будет, поскольку речь идет о концепте, а не о товарном автомобиле. 

Фото:Mercedes-Benz Special Trucks

