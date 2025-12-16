Как будет выглядеть азиатский кроссовер Toyota Yaris Cross, если станет пикапом

Компактный кроссовер Toyota Yaris Cross очень популярен на рынках Юго-Восточной Азии, где заметно отличается внешне от своего европейского собрата.

Ходят слухи, что в будущем у этой модели может появиться альтернативная утилитарная версия, которая хорошо подойдет под запросы местных фермеров.

Откликнуться на эти спекуляции решился цифровой художник Клебер Сильва из студии «KDesignAG», показавший, как актуальный Yaris Cross мог бы выглядеть в кузове пикап.

Пикап-версия Toyota Yaris Cross (неофициальный рендер)

Независимый дизайнер взял всю переднюю часть азиатской версии кроссовера «Ярис Кросс» и просто прикрепил ее к кузову пикап, создав нечто вроде мини-версии Toyota Hilux. Машине достались даже колеса оригинального «паркетника», но обутые во внедорожные покрышки.

Задний борт виртуального автомобиля получился на удивление аккуратным. А вся его внутренняя часть, судя по рендерам, может быть обшита черным пластиком для удобства эксплуатации и мытья.

Если Toyota действительно возьмется за создание пикап-версии Yaris Cross, то машина вряд ли будет построена на оригинальной платформе этого кроссовера. Вместо нее хорошо подошла бы «тележка» IMV от Hilux, обладающая возможностью комплектации тяговитым турбодизелем. Впрочем, пока все это лишь слухи.

По названию машины также пока нет никакой определенности. Не исключено, что в итоге такой автомобиль получит имя не Yaris Cross Pickup, а Yaris Truck.