Новый мини-Toyota Land Cruiser показался в естественной среде обитания

На шоу «Японской мобильности» в Токио 2025 года Toyota представила совершенно новый внедорожник Land Cruiser FJ. Автомобиль привлек немало внимания публики, а недавно его впервые удалось рассмотреть вживую вне стен выставочных павильонов.

Машину запечатлели на одной из дилерских стоянок в Японии, где она соседствовала с совершенно новым Toyota Hilux, премьера которого также состоялась совсем недавно.

Судя по сделанному снимку, Land Cruiser FJ (именно так назвали новый внедорожник «Тойоты») будет обладать очень высоким кузовом и клиренсом, превосходящим «Хайлакс».

Toyota Land Cruiser FJ рядом с новым Toyota Hilux

Кроме того, несмотря на то, что автомобиль называют «мини-Ленд Крузером», машина получит крупные общие габариты (4,6×1,8×2-метра) и будет представлять собой что-то вроде укороченного Fortuner.

Напомним, новый внедорожник Toyota был построен на улучшенной платформе IMV. Колесная база автомобиля оказалась на 270 мм короче, чем у Land Cruiser 250/Prado, а радиус поворота составил всего 5,5-метра.

Toyota Land Cruiser FJ (студийное изображение)

В подкапотном пространстве Land Cruiser FJ разместился новый 2,7-литровый бензиновый мотор 2TR-FE на 163 «силы» и 246 Нм, соединенный с 6-скоростной автоматической коробкой передач Super ECT. Внедорожник заявлен как полноприводный.

В продажу на мировых рынках автомобиль поступит в течение 2026 года. Его производство наладят на мощностях завода «Тойоты» в Таиланде.