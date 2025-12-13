Mazda CX-20 станет самым дешевым кроссовером компании: что известно

Mazda собирается выпустить субкомпактный кроссовер, который должен стать самым доступным предложением в модельной SUV-линейке автопроизводителя из Хиросимы.

Проект еще не подтвержден официально, но если верить свежим утечкам и инсайдерским «сливам» из Японии, машина уже находится в разработке.

По слухам, новинка получит имя CX-20 и заменит «паркетник» CX-3, расположившись на ступеньку ниже модели CX-30.

Как будет выглядеть кроссовер пока неизвестно, но, скорее всего, ему предстоит перенять определенные дизайнерские черты у старшего бестселлера CX-5, недавно перешедшего в третье поколение.

Рендер нового кроссовера Mazda CX-20

Агрегатная сторона проекта пока засекречена, но, скорее всего, самый доступный «паркетник» Mazda будет комплектоваться мягко-гибридными силовыми установками на базе 1,5 или 2-литрового моторов.

Их максимальная мощность может составить около 150 лошадиных сил. В качестве трансмиссии выступит классический «автомат» Aisin, который «Мазда» использует на протяжении последнего десятилетия.

Рассчитывать на полный привод, скорее всего, не придется, но, возможно, его предложат в самых «жирных» комплектациях.

Сроки премьеры Mazda CX-20 пока не раскрываются, но площадкой выпуска этой модели может стать Таиланд.