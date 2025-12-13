Suzuki выпустит новый электрический минивэн, который бросит вызов Kia

Suzuki готовит целую россыпь новых моделей, которые будут предлагаться на рынках так называемых «развивающихся» стран.

Одной из них должен стать некий электрический минивэн, позиционирующийся как потенциальный конкурент Kia Clavis EV. В модельном ряду бренда он займет место выше Ertiga и XL6.

По информации индийского портала «ICN», запуск производства нового электроминивэна «Сузуки» запланирован на сентябрь 2026 года, а в продажу машина поступит ближе к декабрю.

Автомобиль будет построен на платформе 27PL, которая лежит в основе «батарейного» кроссовера Suzuki eVitara.

В заводской документации проект новой модели «Сузуки» носит индекс YMC. Официальное название машины пока не определено.

Аккумуляторные батареи емкостью 49 и 61 кВт/ч минивэн должен позаимствовать у «паркетника» eVitara.

Если эта информация подтвердится, то запас хода электрокроссовера составит около 343 километров по циклу WLTP в меньшим аккумулятором и 543 км с большим соответственно.