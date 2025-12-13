Для нового кроссовера Mitsubishi, за которым выстраивались очереди, посчитали реальный расход топлива

Новый компактный кроссовер Mitsubishi Xforce расширяет рынки сбыта с момента своего дебюта в 2023 году. Машина сразу стала бестселлером, вызвав ажиотажный спрос. Сейчас ее продают во многих странах Юго-Восточной Азии и даже в Южной Америке, где автомобиль зовется Outlander Sport.

В ближайшее время Xforce начнут предлагать в Китае, где местное «Агентство по энергетике» выяснило его реальный расход топлива в простой бензиновой атмосферной версии с 1,5-литровым двигателем мощностью 105 лошадиных сил (у машины также есть гибридная модификация HEV).

Тизер Mitsubishi XForce для Китая

Согласно подсчетам «поднебесной» организации, занимающейся сертификацией иностранных автомобилей, в городских условиях Mitsubishi Xforce расходует 7-литров бензина на 100 км.

На трассе этот показатель падает до 5,2-литров, а среднее потребление топлива в случае с этой моделью в смешанном режиме езды составляет 5,9-литров на 100 км.

Предлагать машину в Китае будут в двух комплектациях: Enjoy Edition и Premium Edition.

Интерьер Mitsubishi XForce для Китая

В арсенал базового автомобиля войдет система запуска двигателя с кнопки, электронный стояночный тормоз с функцией автоматического удержания, двухзонный автоматический климат-контроль, 12,3-дюймовый центральный экран, беспроводные интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto и функция охлаждения центрального подлокотника.