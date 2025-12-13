ДомойАвтоновости сегодняSuzuki готовит новый гибридный Swift Sport: премьера уже в 2026 году

Suzuki готовит новый гибридный Swift Sport: премьера уже в 2026 году

Текст: Алексей Шмидт
Fourth generation all new Suzuki Swift Sport rendering 1

Компания Suzuki сняла с производства хэтчбек Swift Sport в ноябре 2025 года после запуска специальной прощальной серии этой модели «ZC33S Final Edition», но это не значит, что история «оспортивленной» версии ее популярной 5-дверки подошла к концу.

«Свифт Спорт» должен вернуться в строй, причем довольно скоро. Инсайдерский портал из Японии «BestCarWeb» пишет, что премьера новой генерации этого хэтчбека запланирована на 2026 год.

Копия 2025 suzuki swift sport bc 1001x565 4 1
Новое поколение Suzuki Swift Sport (неофициальный рендер)

Ожидается, что новый Swift Sport будет использовать дизайн простой модели «Свифт» актуального, четвертого поколения, но получит аэродинамический обвес и облегченные технологии, которые должны положительным образом сказаться на его массе. 

Изюминкой этой модели должен оказаться 1,4-литровый рядный 4-цилиндровый турбомотор, который будет кардинальным образом отличаться от 3-цилиндрового двигателя классического Swift. На этот раз в пару ему предложат довесок в виде 48-вольтового стартер-генератора. 

03 Suzuki Swift Sport 2018 HD 46c9d5f51b7303bd1b7ca51ab842f7f782ffb4c80 1
1,4-литровый мотор будущего Suzuki Swift Sport, который дополнит 48-вольтовый довесок

Японские журналисты выяснили, что изменения собираются внести в том числе в подвеску хэтчбека. Новый Swift Sport станет гораздо более управляемым, чем был раньше.

Столь существенные перемены должны сказаться и на стоимости машины. Ожидаемый диапазон цен на «подогретую» японскую 5-дверку составит от 2,3 до 2,5-миллионов иен (1,2 – 1,3-миллиона рублей). 

Фото:BestCarWeb

