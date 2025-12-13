Suzuki готовит новый гибридный Swift Sport: премьера уже в 2026 году

Компания Suzuki сняла с производства хэтчбек Swift Sport в ноябре 2025 года после запуска специальной прощальной серии этой модели «ZC33S Final Edition», но это не значит, что история «оспортивленной» версии ее популярной 5-дверки подошла к концу.

«Свифт Спорт» должен вернуться в строй, причем довольно скоро. Инсайдерский портал из Японии «BestCarWeb» пишет, что премьера новой генерации этого хэтчбека запланирована на 2026 год.

Новое поколение Suzuki Swift Sport (неофициальный рендер)

Ожидается, что новый Swift Sport будет использовать дизайн простой модели «Свифт» актуального, четвертого поколения, но получит аэродинамический обвес и облегченные технологии, которые должны положительным образом сказаться на его массе.

Изюминкой этой модели должен оказаться 1,4-литровый рядный 4-цилиндровый турбомотор, который будет кардинальным образом отличаться от 3-цилиндрового двигателя классического Swift. На этот раз в пару ему предложат довесок в виде 48-вольтового стартер-генератора.

1,4-литровый мотор будущего Suzuki Swift Sport, который дополнит 48-вольтовый довесок

Японские журналисты выяснили, что изменения собираются внести в том числе в подвеску хэтчбека. Новый Swift Sport станет гораздо более управляемым, чем был раньше.

Столь существенные перемены должны сказаться и на стоимости машины. Ожидаемый диапазон цен на «подогретую» японскую 5-дверку составит от 2,3 до 2,5-миллионов иен (1,2 – 1,3-миллиона рублей).