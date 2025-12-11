ДомойАвтоновости сегодняКроссовер-хит от Kia показался в новом поколении

Кроссовер-хит от Kia показался в новом поколении

Текст: Михаил Романченко
다음 세대 스포티지 만약 이렇게 나온다면이번 렌더링은 기아의 최신 디자인

Пятое поколение кроссовера-бестселлера Kia Sportage было представлено в 2021 году. Машина заметным образом отличилась от предшественников с точки зрения внешности и преобразилась в том числе внутри. 

В конце 2024 года корейский автопроизводитель обновил этот «паркетник», а теперь все идет к тому, что в ближайшем будущем ему предстоит сделать шаг в следующую, уже шестую по счету генерацию.

Независимые художники студии «NYMammoth» полагают, что знают, какие перемены ждут «Спортейдж» в свежем поколении. По их мнению, машина вряд ли отойдет от своего фирменного дизайна и получит лишь точечные перемены в экстерьере в сравнении с предшественником.

다음 세대 스포티지 만약 이렇게 나온다면이번 렌더링은 기아의 최신 디자이 1
Kia Sportage 6 поколения (неофициальный рендер)

Передняя часть нового Sportage должна пережить небольшую модернизацию, в которой незначительные изменения коснутся его головной оптики и дизайна решетки радиатора. Обновлению подвергнется в том числе бампер. Но самые серьезные перемены, по слухам, ждут боковины кузова.

На спекулятивных рендерах видно, что новый Sportage может приобрести оквадраченные колесные арки вместо круглых, а также полностью переделанную подоконную линию с эффектом «парящей крыши».

다음 세대 스포티지 만약 이렇게 나온다면이번 렌더링은 기아의 최신 디자이 3
Kia Sportage 6 поколения (неофициальный рендер)

На рендерах заметно, что кузов машины может существенно удлиниться, а корма должна получить другую крышку багажника, новый бампер и переделанные фонари.

О механических переменах в проекте следующего «Спортейдж» сейчас говорить слишком рано. Ходили слухи, что кроссовер может стать полноценным электромобилем, но вероятность такого развития событий с учетом падение спроса на «электрички» сейчас выглядит минимальной. 

