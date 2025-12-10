ДомойАвтоновости сегодняБрутальный пикап Renault на базе Duster выбрался на первые испытания

Брутальный пикап Renault на базе Duster выбрался на первые испытания

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Копия renault niagara 1

В октябре 2023 года состоялась официальная премьера нового концепт-кара Renault Niagara. Машина представляла собой пикап с брутальной внешностью, который по заявлению руководства «Рено» был построен на платформе CMF-B. Это та же самая «тележка», что и в случае с кроссовером-бестселлером Duster.

3 1 2
Концепт-кар Renault Niagara

До премьеры серийной версии этого утилитарника остается не так много времени, поэтому французская сторона приступила к ходовым испытаниям «товарной» Niagara на дорогах Южной Америки.

На сделанных фотографиях очевидцами, прототип нового брутального пикапа Renault, построенного на «тележке» Duster, сильно замаскирован. Единственное, что можно понять по очертаниям его кузова, машина будет большой.

renault niagara
Тестовый прототип серийного Renault Niagara

Шоу-кар Renault Niagara образца 2023 года насчитывал в длину 4,9-метра. Расстояние между его осями было равно почти 3 метрам. Судя по всему, эти размеры сохранятся в серийном варианте автомобиля.

Информация об агрегатной линейке пикапа пока засекречена, но латиноамериканские СМИ пишут, что продавать машину будут с 1,3-литровым мотором Turbo Flex TCe. Двигателю предстоит работать как на бензине, так и на этаноле. Причем в последнем варианте отдача ДВС окажется выше первого (156 «сил») и достигнет 163 л.с.

У Duster 3 поколения пикап Niagara должен унаследовать предложенную в качестве опции систему полного привода, а также 6-диапазонный «робот».

Запуска «Ниагары» ждут во второй половине 2026 года. Выпуском машины займется завод Renault в Аргентине. 

Фото:Autoblog.com.ar, Renault

