У внедорожника Suzuki Jimny появилась версия для детей

Один из самых необычных компактных рамных внедорожников в мире – Suzuki Jimny – не так давно прошел через обновление. А теперь у него появилась совершенно новая версия. Вот только есть один нюанс – на ней не смогут ездить взрослые.

Речь идет об игрушечной машине для детей, которая представляет собой уменьшенную копию «Джимни».

Детский автомобиль весом чуть более 3 кг доступен для покупателей в двух цветовых вариантах: зеленый и желтый. Машина отличается характерными линиями кузова, напоминающими оригинальный Jimny, а также аналогичными фарами и бамперами.

Игрушечный Suzuki Jimny

Крыши у автомобиля нет, а внутри сможет уместиться только маловозрастной ребенок.

В салоне внедорожника установлено фирменное трехспицевое рулевое колесо, полноценная приборная панель, а сзади предусмотрен багажник на 0,45-литра, скрытый под сиденьем, и даже есть «запаска».

Игрушечные Suzuki Jimny

Все четыре 3-дюймовых колеса обуты в вездеходные покрышки. «Начинка» детского Suzuki Jimny не раскрывается, но, скорее всего, машина оснащена педальным приводом, либо способна ехать только по инерции.

В продажу в Европе игрушечный «Джимни» поступит ближе к католическому Рождеству. Стоимость таких машинок будет начинаться от 99 евро (8 тысяч 800 рублей).