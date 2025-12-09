У внедорожника Suzuki Jimny появилась версия для детей

Один из самых необычных компактных рамных внедорожников в мире – Suzuki Jimny – не так давно прошел через обновление. А теперь у него появилась совершенно новая версия. Вот только есть один нюанс – на ней не смогут ездить взрослые.
Речь идет об игрушечной машине для детей, которая представляет собой уменьшенную копию «Джимни».
Детский автомобиль весом чуть более 3 кг доступен для покупателей в двух цветовых вариантах: зеленый и желтый. Машина отличается характерными линиями кузова, напоминающими оригинальный Jimny, а также аналогичными фарами и бамперами.
Крыши у автомобиля нет, а внутри сможет уместиться только маловозрастной ребенок.
В салоне внедорожника установлено фирменное трехспицевое рулевое колесо, полноценная приборная панель, а сзади предусмотрен багажник на 0,45-литра, скрытый под сиденьем, и даже есть «запаска».
Все четыре 3-дюймовых колеса обуты в вездеходные покрышки. «Начинка» детского Suzuki Jimny не раскрывается, но, скорее всего, машина оснащена педальным приводом, либо способна ехать только по инерции.
В продажу в Европе игрушечный «Джимни» поступит ближе к католическому Рождеству. Стоимость таких машинок будет начинаться от 99 евро (8 тысяч 800 рублей).