ДомойАвтоновости сегодняУ внедорожника Suzuki Jimny появилась версия для детей

У внедорожника Suzuki Jimny появилась версия для детей

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Копия 29 suzuki jimny kids car 1 1

Один из самых необычных компактных рамных внедорожников в мире – Suzuki Jimny – не так давно прошел через обновление. А теперь у него появилась совершенно новая версия. Вот только есть один нюанс – на ней не смогут ездить взрослые.

Речь идет об игрушечной машине для детей, которая представляет собой уменьшенную копию «Джимни». 

Детский автомобиль весом чуть более 3 кг доступен для покупателей в двух цветовых вариантах: зеленый и желтый. Машина отличается характерными линиями кузова, напоминающими оригинальный Jimny, а также аналогичными фарами и бамперами.

Копия 29 suzuki jimny kids car 1 2
Игрушечный Suzuki Jimny

Крыши у автомобиля нет, а внутри сможет уместиться только маловозрастной ребенок.

В салоне внедорожника установлено фирменное трехспицевое рулевое колесо, полноценная приборная панель, а сзади предусмотрен багажник на 0,45-литра, скрытый под сиденьем, и даже есть «запаска».

29 suzuki jimny kids car 1
Игрушечные Suzuki Jimny

Все четыре 3-дюймовых колеса обуты в вездеходные покрышки. «Начинка» детского Suzuki Jimny не раскрывается, но, скорее всего, машина оснащена педальным приводом, либо способна ехать только по инерции. 

В продажу в Европе игрушечный «Джимни» поступит ближе к католическому Рождеству. Стоимость таких машинок будет начинаться от 99 евро (8 тысяч 800 рублей).

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Читайте также:

Последние новости:

Рамный внедорожник Ford Everest может сильно измениться с...

Новый минивэн Toyota для бездорожья близок к премьере

Hyundai тестирует новый Solaris. Первые фото с минимумом...

Новый ультра-люксовый бренд Toyota Century кое-где может стать...

Новый Toyota RAV4 будет стоить в Японии дороже,...

Раскрыты худшие двигатели Subaru. Антитоп-4

В Россию привезли добротный некитайский кроссовер на замену...

Toyota объяснила, как сделать так, чтобы лобовое стекло...

DAMD придумал, как сделать маленький кей-кар Honda N-Box...

Новый король внедорожных минивэнов Mitsubishi появится немного позже,...

Новый двухместный спорткар бюджетного суббренда Toyota появится уже...

Насколько надежен кроссовер Nissan X-Trail по мнению владельцев...

Ferrari F40 легенды Формулы-1 Алена Проста продали почти...

В России продают китайскую подделку на внедорожный пикап...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+