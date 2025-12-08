Новый король внедорожных минивэнов Mitsubishi появится немного позже, чем все думали

C момента премьеры концепт-кара Mitsubishi D-X Concept прошло уже больше двух лет, но серийный вариант этой модели так и не появился.

Предполагалось, что машина получит название Delica D:6, став следующим поколением этого знаменитого своими внедорожными качествами, вместительностью и надежностью минивэна.

Mitsubishi D-X Concept

Инсайдеры из Японии писали, что премьеру новой «Делики» ждут в конце октября на автосалоне в Токио, но на этом автошоу компания Mitsubishi ограничилась показом обновленного варианта актуального минивэна D:5.

По новым сведениям, пришедшим из «Страны восходящего солнца», Delica D:6 по-прежнему в повестке, но дебютирует чуть позже, чем считалось ранее. Премьеру машины ждут в 2026 году.

Рендер новой Mitsubishi Delica D:6

Автомобиль разрабатывают на масштабируемой платформе CMF-C/D, которая будет роднить машину с моделями Renault и Nissan. Минивэн должен кардинальным образом поменять свою внешность, а также обзавестись увеличенными размерами, улучшенной компоновкой салона и новой технической частью.

За работу системы полного привода в нем будет отвечать модернизированная технология S-AWC, а под капотом может расположиться электрифицированный 2,4-литровый атмосферный 4-цилиндровый бензиновый двигатель, мощность которого достигнет отметки в 302 лошадиные силы.