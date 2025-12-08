Раскрыта Mazda с самым большим пробегом в мире

Надежность японских автомобилей граничит с мифом. В интернете можно найти немало историй о выносливости Toyota и Honda, но Mazda редко получает то же внимание со стороны пользователей сети. А зря, ведь автопроизводитель из Хиросимы без лишнего шума создает одни из самых долговечных автомобилей для ежедневной эксплуатации.

Портал «HotCars» отыскал автомобиль Mazda с самым большим задокументированным пробегом в мире. И им оказался никто иной как седан Mazda3 2012 года выпуска.

Автомобиль был отправлен на утилизацию, когда второй владелец достиг на нем 812 километров пробега. На момент сдачи машины на металлолом она все еще находилась в исправном состоянии и с оригинальным двигателем и трансмиссией.

Mazda3 2012 года с пробегом 812 тысяч км

Утверждается, что в мире существовала другая легендарная Mazda, известная своим рекордным пробегом. Речь идет о Mazda 323 1991 года выпуска, проехавшей 2 миллиона километров.

Впрочем, в страховой признают, что за годы эксплуатации двигатель этого автомобиля точно был отремонтирован и никаких официальных подтверждений того, что он остался нетронутым и оригинальным, нет.

Таким образом, официально «Маздой» с самым большим пробегом на планете можно считать Mazda3 2012 года. Утверждается, что первый владелец этой «тройки» накатал на ней 773 тысячи км, а второй выжал из машины еще 39 тысяч км.

Одометр Mazda3 2012 года с пробегом 812 тысяч км

Судя по нескольким фотографиям автомобиля, он сильно пострадал от коррозии: на нем практически до дыр сгнили пороги и оказались выедены ржавчиной задние колесные арки. О том, каким конкретно мотором и трансмиссией был укомплектован этот седан, не говорится.

Напомним, Mazda3 тех лет была построена на платформе BL. Автомобиль представлял собой машину переходного периода и комплектовался разными вариантами двигателей: от 2-литровой рядной «четверки» MZR на 148 лошадиных сил и новейшего 2-литрового мотора Skyactiv-G до 2,5-литрового 4-цилиндрового агрегата MZR на 167 «скакунов».