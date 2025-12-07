ДомойАвтоновости сегодняМаленькая и юркая «зажигалка» Suzuki для узких дорог все еще в повестке

Маленькая и юркая «зажигалка» Suzuki для узких дорог все еще в повестке

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
1706248620 1024x712 1

Текущее поколение хэтчбека Suzuki Swift продается с 2024 года, однако его оспортивленная модификация все еще не вышла на рынок.

Ожидалось, что это произойдет осенью 2025 года, но по каким-то причинам дебют машины был отменен. Впрочем, это не значит, что проект свернут. Разработка автомобиля идет полным ходом, а сам он, по слухам, будет представлен в 2026 году.

Ожидается, что оспортивленный Suzuki Swift будет отличаться от своей классической версии слегка модернизированной внешностью за счет дополнительного аэродинамического обвеса. 

666 1
Рендеринг нового Suzuki Swift Sport

В отличие от массового «Свифт», получившего в свежем поколении инновационный 3-цилиндровый двигатель Z12E и вариатор, «заряженная» модификация этой модели должна сохранить прежний 1,4-литровый турбомотор K14C с непосредственным впрыском топлива, который подвергнется модернизации.

Ему предстоит работать в рамках гибридной системы с интегрированным 48-вольтовым стартер-генератором. 

Эта технология широко применяется в автомобилях «Сузуки» и использует энергию, вырабатываемую при замедлении машины, для генерации электричества и зарядки аккумулятора, которое впоследствии используется для помощи ДВС при ускорениях. 

Suzuki Swift 03 1
Классическая версия нового Suzuki Swift

В новом Swift Sport должны предложить на выбор как 6-скоростную «механику», так и 6-диапазонный «автомат». 

Презентация оспортивленной версии хэтчбека «Сузуки Свифт» может состояться в первой половине 2026 года.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Goo-net, Suzuki

Читайте также:

Последние новости:

Неуязвимого ветерана среди внедорожников Toyota сделали лучше и...

Лучшим семейным автомобилем 2025 года оказался не Mercedes...

Близится премьера нового субкомпакта Suzuki, за которым выстроятся...

В России стали продавать новый купе-кроссовер Toyota, который...

Самый маленький и недорогой «Гелендваген» обретает форму

Конкурент Toyota Alphard от Nissan будет стоить в...

У Honda Odyssey появилась новая версия от Mugen

Новый Nissan X-Trail появится в 2026 году с...

Новая Mazda RX-9 показана на первых изображениях

Toyota Harrier нового поколения примерит «лицо» в стиле...

Следующий Toyota Fortuner показали с дизайном, основанном на...

Volkswagen Amarok будет комплектоваться только двигателем V6 и...

Nissan хочет сделать внедорожник Patrol гибридом или даже...

Самый маленький и недорогой внедорожник Toyota Land Cruiser:...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+