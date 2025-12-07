Маленькая и юркая «зажигалка» Suzuki для узких дорог все еще в повестке

Текущее поколение хэтчбека Suzuki Swift продается с 2024 года, однако его оспортивленная модификация все еще не вышла на рынок.

Ожидалось, что это произойдет осенью 2025 года, но по каким-то причинам дебют машины был отменен. Впрочем, это не значит, что проект свернут. Разработка автомобиля идет полным ходом, а сам он, по слухам, будет представлен в 2026 году.

Ожидается, что оспортивленный Suzuki Swift будет отличаться от своей классической версии слегка модернизированной внешностью за счет дополнительного аэродинамического обвеса.

Рендеринг нового Suzuki Swift Sport

В отличие от массового «Свифт», получившего в свежем поколении инновационный 3-цилиндровый двигатель Z12E и вариатор, «заряженная» модификация этой модели должна сохранить прежний 1,4-литровый турбомотор K14C с непосредственным впрыском топлива, который подвергнется модернизации.

Ему предстоит работать в рамках гибридной системы с интегрированным 48-вольтовым стартер-генератором.

Эта технология широко применяется в автомобилях «Сузуки» и использует энергию, вырабатываемую при замедлении машины, для генерации электричества и зарядки аккумулятора, которое впоследствии используется для помощи ДВС при ускорениях.

Классическая версия нового Suzuki Swift

В новом Swift Sport должны предложить на выбор как 6-скоростную «механику», так и 6-диапазонный «автомат».

Презентация оспортивленной версии хэтчбека «Сузуки Свифт» может состояться в первой половине 2026 года.